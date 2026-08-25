Accident grav în București Protagonist: un minor fără permis, băut și drogat. E aceeași stradă unde ex-rapidistul Keita a lovit o femeie

Un adolescent în vârstă de 17 ani a provocat un accident în lanț în București după ce s-a urcat la volanul unui Porsche aparținând tatălui său.

Tânărul nu deținea permis de conducere, iar primele testări efectuate de polițiști au indicat atât prezența alcoolului, cât și a unor substanțe psihoactive.

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Accidentul s-a produs în jurul orei 06:00, pe strada Gherghiței din Capitală, aceeași pe care ex-fotbalistul Rapidului, Kader Keita (25 de ani), a produs un accident rutier mortal în luna martie a acestui an.

Accident în lanț, șase mașini implicate

Azi, în urma impactului, șase autoturisme au fost avariate, iar patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele au fost transportate la spitalele Floreasca și Pantelimon, informează protv.ro.

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, adolescentul ar fi pierdut controlul asupra Porsche-ului și ar fi intrat în coliziune cu autoturismul care circula în fața sa. În urma impactului, acesta a fost proiectat în alte două mașini.

Ulterior, Porsche-ul ar fi lovit un alt autoturism aflat pe banda alăturată. Mașina respectivă a fost, la rândul ei, proiectată și a acroșat un alt vehicul. Toate autoturismele implicate se aflau în mișcare în momentul accidentului.

Patru persoane au fost rănite în urma carambolului. Potrivit Brigăzii Rutiere, este vorba despre trei conducători auto și un pasager.

„În urma accidentului rutier, 4 persoane au fost rănite, acestea sunt conștiente și au fost transportate la Spitalul Floreasca și Pantelimon. Vorbim de 3 șoferi și un pasager”, a declarat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere București.

Adolescentul, testat pentru alcool și droguri

Polițiștii au stabilit că tânărul de 17 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conform informațiilor din anchetă, Porsche-ul pe care îl conducea îi aparține tatălui său.

Testarea cu etilotestul a indicat 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. În același timp, testul rapid pentru substanțe psihoactive a ieșit pozitiv la cocaină.

Rezultatul testului antidrog nu reprezintă însă o confirmare definitivă. Probe biologice au fost recoltate, iar analizele toxicologice urmează să stabilească dacă substanța era prezentă în organism și în ce cantitate.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a modului în care s-a produs accidentul și a tuturor circumstanțelor în care minorul a ajuns la volan.

Minorul va fi audiat în prezența unui reprezentant DGASPC

Adolescentul va fi audiat în condițiile prevăzute de lege pentru minori. Cum părinții acestuia nu se află în țară, procedurile se vor desfășura în prezența unui reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Procurorul care instrumentează cazul urmează să decidă ce măsuri vor fi luate în continuare. În dosar sunt cercetate, cel puțin în această etapă, mai multe posibile infracțiuni.

Kader Keita a lovit o femeie pe trecere. Aceasta a murit după o lună

În martie 2026, Kader Keita, pe atunci jucător la Rapid, a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei.

La momentul impactului, victima se afla în traversare pe trecerea de pietoni, iar imaginile arată cum fotbalistul rapidist circula cu o viteză considerabilă.

De asemenea, pe imaginile obținute de GOLAZO.ro se poate observa cum femeia nu a primit prioritate de trecere de la mai multe autovehicule.

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis pe 22 aprilie 2026, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

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