Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid

alt-text Cristian Munteanu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 10:08
  • Femeia de 68 de ani lovită cu mașina de Kader Keita, fotbalist la Rapid, a decedat.
  • Victima se afla de pe 3 martie, ziua accidentului, internată la Spitalul Floreasca, din București.

Jucătorul a fost plasat sub control judiciar și a putut să joace pentru giuleșteni în această perioadă, în meciul de la Cluj, cu CFR, pierdut cu 0-1.

Gabi Tamaș a pierdut Verdict în procesul privind convorbirea privată cu Nae Constantin, în care a înjurat suporterii Petrolului
Citește și
Gabi Tamaș a pierdut Verdict în procesul privind convorbirea privată cu Nae Constantin, în care a înjurat suporterii Petrolului
Citește mai mult
Gabi Tamaș a pierdut Verdict în procesul privind convorbirea privată cu Nae Constantin, în care a înjurat suporterii Petrolului

Femeia lovită de Kader Keita a murit

Marți dimineața, femeia lovită cu mașina de Keita a murit, scrie prosport.ro. Informația a fost confirmată și de sursele GOLAZO.ro apropiate fotbalistului, dar și de altele, din Poliție, care menționează că decesul a survenit în urma unui AVC.

Acum, lui Keita i se va deschide dosar penal și va fi încadrat la ucidere din culpă. Organele de anchetă se vor sesiza din oficiu în legătură cu fapta.

Cel mai probabil, Keita nu va fi reținut din nou pentru că „nu reprezintă un pericol”, susțin surse din Poliție pentru GOLAZO.ro.

Uciderea din culpă (Art. 192 Cod Penal) cumulată cu părăsirea locului accidentului (Art. 338 Cod Penal) atrage răspunderea penală severă în România. Pedeapsa pentru ucidere din culpă este de 1-5 ani închisoare (sau 2-7 ani dacă se încalcă reguli specifice), în timp ce fuga de la locul accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, cele două pedepse putând fi contopite.

Pe 3 martie, fotbalistul revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în etapa #29 din Superliga.

Filmul accidentului produs de Kader Keita

Pe 3 martie, în jurul orei 5:30, în Capitală a avut loc un accident rutier.

Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie, în vârstă de 68 de ani, care traversa strada. Accidentul a avut loc pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dusă cu ambulanța la spital. Femeia a rămas în stare gravă, la terapie intensivă, timp de mai mult de o lună, după ce a suferit multiple fracturi și un traumatism cranian.

Keita A FUGIT de la locul accidentului!

Poliția a comunicat că femeia ar fi fost găsită întinsă pe carosabil de persoana care a chemat salvarea.

Keita ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce jucase o repriză în victoria obținută de Rapid la Slobozia, scor 2-1. Apoi, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru a se ruga.

Mijlocașul este musulman și se afla în perioada Ramadanului, când trebuie să țină post negru de dimineață până seara. Abia după apusul soarelui putea mânca și bea apă.

Jucătorul a fost ridicat de acasă de Poliție, în jurul orei 10:00. Agenții au verificat mașina jucătorului, apoi l-au dus la INML pentru analize de sânge.

Ivorianul a ajuns apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații, iar organele de anchetă l-au plasat sub control judiciar.

Citește și

„Nu pot promite că luăm titlul” Filipe Coelho calmează spiritele după victoria cu CFR Cluj: „Punctele vor fi greu de obținut”
Superliga
23:19
„Nu pot promite că luăm titlul” Filipe Coelho calmează spiritele după victoria cu CFR Cluj: „Punctele vor fi greu de obținut”
Citește mai mult
„Nu pot promite că luăm titlul” Filipe Coelho calmează spiritele după victoria cu CFR Cluj: „Punctele vor fi greu de obținut”
 „E o echipă mai bună” Daniel Pancu recunoaște superioritatea U Craiova, dar își critică jucătorii: „Orgolii, superficialitate”
Superliga
23:04
„E o echipă mai bună” Daniel Pancu recunoaște superioritatea U Craiova, dar își critică jucătorii: „Orgolii, superficialitate”
Citește mai mult
 „E o echipă mai bună” Daniel Pancu recunoaște superioritatea U Craiova, dar își critică jucătorii: „Orgolii, superficialitate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Știrile zilei din sport
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Nationala
07.04
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Citește mai mult
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Superliga
07.04
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Citește mai mult
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Superliga
07.04
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Citește mai mult
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Liga Campionilor
07.04
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Citește mai mult
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
