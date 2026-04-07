Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid

Femeia de 68 de ani lovită cu mașina de Kader Keita, fotbalist la Rapid, a decedat.

Victima se afla de pe 3 martie, ziua accidentului, internată la Spitalul Floreasca, din București.

Jucătorul a fost plasat sub control judiciar și a putut să joace pentru giuleșteni în această perioadă, în meciul de la Cluj, cu CFR, pierdut cu 0-1.

Marți dimineața, femeia lovită cu mașina de Keita a murit, scrie prosport.ro. Informația a fost confirmată și de sursele GOLAZO.ro apropiate fotbalistului, dar și de altele, din Poliție, care menționează că decesul a survenit în urma unui AVC.

Acum, lui Keita i se va deschide dosar penal și va fi încadrat la ucidere din culpă. Organele de anchetă se vor sesiza din oficiu în legătură cu fapta.

Cel mai probabil, Keita nu va fi reținut din nou pentru că „nu reprezintă un pericol”, susțin surse din Poliție pentru GOLAZO.ro.

Uciderea din culpă (Art. 192 Cod Penal) cumulată cu părăsirea locului accidentului (Art. 338 Cod Penal) atrage răspunderea penală severă în România. Pedeapsa pentru ucidere din culpă este de 1-5 ani închisoare (sau 2-7 ani dacă se încalcă reguli specifice), în timp ce fuga de la locul accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, cele două pedepse putând fi contopite.

Pe 3 martie, fotbalistul revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în etapa #29 din Superliga.

Filmul accidentului produs de Kader Keita

Pe 3 martie, în jurul orei 5:30, în Capitală a avut loc un accident rutier.

Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie, în vârstă de 68 de ani, care traversa strada. Accidentul a avut loc pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dusă cu ambulanța la spital. Femeia a rămas în stare gravă, la terapie intensivă , timp de mai mult de o lună, după ce a suferit multiple fracturi și un traumatism cranian.

Keita A FUGIT de la locul accidentului!

Poliția a comunicat că femeia ar fi fost găsită întinsă pe carosabil de persoana care a chemat salvarea.

Keita ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce jucase o repriză în victoria obținută de Rapid la Slobozia, scor 2-1. Apoi, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru a se ruga.

Mijlocașul este musulman și se afla în perioada Ramadanului, când trebuie să țină post negru de dimineață până seara. Abia după apusul soarelui putea mânca și bea apă.

Jucătorul a fost ridicat de acasă de Poliție, în jurul orei 10:00. Agenții au verificat mașina jucătorului, apoi l-au dus la INML pentru analize de sânge.

Ivorianul a ajuns apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații, iar organele de anchetă l-au plasat sub control judiciar.

