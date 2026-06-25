Adelina Ungureanu (25 de ani), căpitanul echipei naționale feminine de volei, a suferit o accidentare gravă în penultimul meci din European League, cu Portugalia.

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În perioada 5-21 iunie, naționala României a disputat 6 meciuri în cadrul European League. „Tricolorele” au obținut 4 victorii, dar au ratat calificarea în Final 4-ul competiției.

Adelina Ungureanu, accidentare gravă în meciul cu Portugalia

În duelul de pe 20 iunie, cu Portugalia, câștigat de România cu scorul de 3-1, Adelina Ungureanu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept, în urma unei căzături.

În primul set al partidei din Siauliai Arena, Lituania, căpitanul naționalei României a sărit să lovească o minge la fileu și a aterizat pe piciorul Andreei Cimpu, conform gsp.ro.

Miercuri, Adelina Ungureanu a transmis un mesaj pe pagina personală de Instagram.

„E absurd, nu e corect, nu e ușor să accept. Dar aceste gânduri nu-mi vor vindeca genunchiul. Am plâns, am suferit, am tot gândit prea mult și probabil că voi mai face asta uneori.

Dar nu pot schimba trecutul, așa că mă voi concentra pe prezent și pe viitor și voi trece peste asta cu respect de sine, onoare și pozitivitate.

De data aceasta e diferit, e celălalt genunchi și e mult mai bine. Pentru că pot face aproape orice, pot merge, pot conduce, nu am umflături și durerea e ușoară spre moderată. Voi fi operată foarte curând ca să pot începe recuperarea. Cu siguranță îmi va lipsi voleiul!”, a scris sportiva.

Rezultatele României înregistrate la European League

5 iunie: România - Letonia 3-2 (23-25, 20-25, 25-18, 25-20, 16-14)

- Letonia 3-2 (23-25, 20-25, 25-18, 25-20, 16-14) 6 iunie: Israel - România 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)

0-3 (18-25, 23-25, 23-25) 12 iunie: Albania - România 0-3 (16-25, 17-25, 7-25)

0-3 (16-25, 17-25, 7-25) 14 iunie: România - Muntenegru 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 20-25)

1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 20-25) 20 iunie: România - Portugalia 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-22)

- Portugalia 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-22) 21 iunie: Lituana - România 3-2 (25-22, 25-17, 19-25, 15-25, 15-10)

România a încheiat competiția pe locul 9, cu 12 puncte.

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