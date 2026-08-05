„A fost căpitanul meu 10 ani” Mărturii emoționante despre Constantin Covaciu: „Vorbisem să sărbătorim 40 de ani de la titlu câștigat cu Sportul”

Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde a lui Dinamo, decedat la 58 de ani în accidentul rutier din 31 iulie, a fost înmormântat marți, 4 august, la cimitirul Reînvierea din București.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La funeralii au fost prezenți foști colegi, jucători și antrenori care au rememorat nu doar omul pe care l-au cunoscut, ci și fotbalistul talentat care, în urmă cu patru decenii, conducea din teren una dintre cele mai valoroase generații de juniori ale Sportului Studențesc.

Citește și Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut Citește mai mult Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut

Constantin Covaciu a fost căpitanul echipei de juniori a Sportului Studențesc, campioană națională în 1986

Pentru cei care au împărțit vestiarul cu el la Sportul Studențesc, Constantin Covaciu va rămâne căpitanul echipei care a cucerit titlul național la juniori republicani în 1986, după o finală memorabilă împotriva lui Dinamo.

Cea mai emoționantă mărturie îi aparține lui Vicențiu Iorgulescu, fost coleg de cameră și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Constantin Covaciu.

Cei doi tocmai stabiliseră să organizeze întâlnirea aniversară la 40 de ani de la cucerirea titlului național de juniori republicani din 1986.

„Am fost coleg de cameră cu Covaciu. Eram foarte buni prieteni. Nedespărțiți. Am rămas prieteni de familie. Săptămâna trecută am vorbit cu el la telefon, pe video, să stabilim întâlnirea de 40 de ani de la câștigarea acelui titlu din 1986.

Acum la înmormântare, soția lui, Aurica, spunea plângând «A venit Vicențiu să vorbiți!».

El juca mijlocaș central și era căpitanul echipei. A fost un băiat extraordinar. Marele lui of era că nu a reușit să joace la prima echipă a Sportului Studențesc. Dumnezeu să-l odihnească!”, a declarat Vicențiu Iorgulescu pentru GOLAZO.ro.

Din generația lui Constantin Covaciu, campioană națională la juniori republicani în 1986, au mai făcut parte Răzvan Lucescu, Cristian Petre, Vicențiu Iorgulescu și Constantin Stănici.

Finala cu Dinamo în care Covaciu a fost eroul Sportului Studențesc

Miercuri, 25 iunie, 1986. Pe fostul stadion „23 August”, în deschiderea finalei Cupei României dintre Dinamo și Steaua, juniorii Sportului Studențesc și cei ai lui Dinamo au oferit un spectacol pe măsură.

De o parte, Sportul Studențesc avea o generație promițătoare, care practica un fotbal apreciat. De cealaltă, Dinamo alinia o echipă din care făceau parte viitorii internaționali Florin Prunea și Florin Răducioiu, în timp ce pe banca de rezerve se aflau Bogdan Stelea și Ionuț Lupescu.

După 2-2 în timpul regulamentar, echipa din Regie s-a impus cu 7-5 la loviturile de departajare și a cucerit primul titlu național la fotbal din istoria clubului.

Căpitanul Constantin Covaciu a avut un rol decisiv. A înscris golul egalizator pentru 1-1 și a transformat penalty-ul care a adus trofeul Sportului Studențesc.

Dan Apolzan: „Covaciu a fost căpitanul meu timp de zece ani”

Dan Apolzan (74 de ani), antrenorul care l-a descoperit și care a construit acea generație campioană de juniori a Sportului Studențesc, spune că l-a urmărit pe Covaciu încă din copilărie.

„Pe Covaciu l-am descoperit de la vârsta de 8 ani. A venit la o selecție și era foarte bun. Am fost la el acasă, pentru că mama lui nu voia să-l lase la fotbal.

Am vorbit cu mama lui, care mi-a spus că îl lasă la fotbal dacă îi garantez că nu va neglija școala. De la 8 ani și până la 18 ani, când am luat titlul de campioni republicani, a fost căpitanul meu de echipă la toate grupele de copii și juniori”.

„În finală, Prunea nici n-a văzut mingea șutată de Covaciu”

Fostul metodist al naționalei României rememorează și acum prestația lui Covaciu din finala cu Dinamo.

„În finală a egalat printr-un gol formidabil, cu un șut direct în vinclu. Prunea nici n-a văzut mingea.

La golul doi, Vicențiu Iorgulescu a centrat, Bondoc a șutat din voleu de la vreo 12 metri, iar Prunea, la fel, n-a avut nicio șansă. La loviturile de departajare, Covaciu a marcat golul decisiv”.

Dan Apolzan a fost metodistul echipei naționale a României în perioada 2004-2010

„ Nu-mi explic nici acum cum băiatul ăsta n-a ajuns să joace la un nivel înalt”

Dan Apolzan își mai amintește că în sezonul în care Sportul Studențesc a devenit campioană, Constantin Covaciu a fost golgheterul echipei, cu 21 de goluri, la egalitate cu Constantin Stănici.

„Din cele 21 de goluri, Covaciu a marcat 15 sau 16 cu capul. Avea o detentă fantastică. Nu-mi explic nici acum cum băiatul ăsta n-a ajuns să joace la un nivel înalt.

A jucat în Divizia B, la Sportul 30 Decembrie, satelitul Sportului Studențesc, care avea o echipă foarte bună. Era perioada de glorie a Sportului Studențesc”.

În sezonul 1986-1987, formația din Regie îi avea în lot pe Gino Iorgulescu, Paul Cazan, Aurel Țicleanu, Marcel Coraș, Mircea Popa, Tudorel Cristea, Constantin Pană, Laurențiu Bozeșan și Lucian Burchel. În vara lui 1986 tocmai plecase și Gheorghe Hagi la Steaua.

Dan Apolzan: „Patru juniori ai lui Dinamo din finala din 1986 au ajuns în Generația de Aur. De la mine niciunul”

Privind în urmă, Apolzan subliniază cât de diferit au evoluat carierele fotbaliștilor din cele două formații.

„Din echipa de juniori a lui Dinamo pe care am învins-o în acea finală, patru jucători au făcut parte din Generația de Aur: Prunea, Stelea, Lupescu și Răducioiu. De la mine n-a ajuns niciunul”.

Cum s-a produs tragedia

Constantin Covaciu și-a pierdut viața în dimineața zilei de 31 iulie, într-un accident rutier petrecut în timpul cantonamentului echipei secunde a lui Dinamo, la Câmpulung Muscel.

Microbuzul, închiriat de la firma de transport Alindo Impex SRL, care transporta jucătorii și membrii staffului spre terenul de antrenament a părăsit carosabilul și a lovit violent un copac.

În urma impactului, alte 12 persoane au fost rănite: șase membri ai staff-ului, inclusiv antrenorul Adrian Ropotan, și șase jucători cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.

Potrivit informațiilor apărute după accident, șoferului, în vârstă de 83 de ani, i s-ar fi făcut rău la volan, acesta suferind un infarct.

Polițiștii au deschis dosarul penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport