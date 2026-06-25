Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Răzvan Lucescu FOTO: IMAGO
Campionate

Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 21:39
  • Într-un interviu acordat presei din Grecia, Răzvan Lucescu (57 de ani), fostul antrenor de la PAOK, a vorbit despre ce s-a întâmplat la gruparea din Salonic înainte ca acesta să plece de pe banca tehnică.
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Răzvan Lucescu s-a despărțit oficial de PAOK Salonic după șapte ani în două mandate, patru trofee, o relație extraordinară cu jucătorii și fanii, dar și un conflict la final cu liderii clubului.

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Răzvan Lucescu acuză PAOK: „Vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”

După despărțirea de gruparea din Salonic, Răzvan Lucescu a dat cărțile pe față, declarând că cei din conducerea clubului discutau cu antrenori pe la spatele său, în timp ce el nu dorea să negocieze cu alte echipe, din loialitate pentru patronul Savvidis.

„Am fost complet loial clubului și lui Savvidis. În 2019 am plecat pentru că am crezut că e timpul să plec din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Acceptasem o ofertă de la Al-Hilal cu o lună înainte, dar am respins-o.

Totuși, după ce s-a întâmplat la sfârșitul sezonului, am înțeles că trebuie să plec. Și i-am spus agentului meu că, dacă oferta era încă valabilă, da, voi pleca. Asta s-a întâmplat în 2019.

Și în 2024 a venit un club care era gata să plătească clauza. De fapt, ei trimiseseră clubului documentele în care se spunea că plătesc clauza. Savvidis m-a sunat și m-a întrebat ce este asta? Și i-am spus, «știi că îți sunt loial, am trimis clubul să vorbească cu tine»”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.

Aș fi putut pleca, dar nu am plecat pentru că i-am fost loial lui Savvidis, pentru că nu voiam să dezamăgesc fanii echipei. Și anul trecut o echipă a fost interesată, dar am trimis-o la PAOK. Dar anul acesta totul a fost diferit: eram la București și PAOK căuta un antrenor care să mă înlocuiască. Le-am spus că nu vorbesc cu alte echipe și, în același timp, pe la spatele meu, PAOK vorbea cu alți antrenori. Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu: „Voiam să rămân la PAOK”

În continuarea dialogului său cu presa din Grecia, Lucescu Jr. a declarat că și-ar fi dorit să continue pe banca grupării din Salonic:

„Voiam să rămân, deși celelalte echipe făceau multe presiuni asupra mea. Nici măcar nu am discutat cu ei despre asta. Au sunat-o direct pe Maria Goncharova, ea m-a contactat și le-am spus că nu vreau să plec.

S-au întors și au vrut să vorbească direct cu Savvidis și, se pare, am plecat pentru că cineva de la club a vrut asta, dar nu vreau să bârfesc. Oricum nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat.

Am avut cea mai sinceră atitudine și, din moment ce nu am avut-o, le-am spus clar că mai am un an de contract.

Am plecat de la PAOK fără să primesc despăgubiri, iar cei care spun că vreau bani sunt oameni meschini care nu au realizat nimic în viața lor. Am plecat de la PAOK fiind plătit pentru ceea ce am muncit”.

Răzvan Lucescu a cucerit Grecia alături de PAOK

Tehnicianul român a antrenat gruparea din Salonic în două mandate (n.r. - 2017-2019 și 2021-2026), în total șapte ani.

Pe banca alb-negrilor, Lucescu Jr. a cucerit nu mai puțin de patru trofee: două titluri și două Cupe ale Greciei.

În plus, lui PAOK i-a fost luat titlul din sezonul 2017/2018, după ce comisiile au decis ca gruparea lui Lucescu să fie depunctată, titlul fiind câștigat de AEK Atena.

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