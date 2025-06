„Transferul nu e confirmat” Zeljko Kopic, despre culisele mutării lui Politic la FCSB: „E o situație mai specială”

Zeljko Kopic (47 de ani) a oferit mai multe detalii din culisele transferului lui Dennis Politic (25 de ani) la FCSB.

Antrenorul lui Dinamo a transmis că mutarea căpitanului echipei sale nu a fost încă realizată oficial, deoarece se așteaptă pregătirea actelor pentru transfer.

Zeljko Kopic: „Transferul lui Politic la FCSB nu este confirmat”

„Nu e confirmat transferul, nu sunt gata actele. Dennis a fost foarte important pentru echipa mea în tot acest timp, cât ne-am luptat pentru salvare și apoi, când am ajuns în play-off. Respect tot ce a făcut la Dinamo. Vara trecută l-am promovat căpitan. E parte din fotbal. Dacă pleacă, îi urez toate cele bune. E o situație mai specială pentru că e căpitan, dar, din discuțiile mele cu președintele Nicolescu, pentru mine e important să înțeleg că parte din fotbal e afacere, clubul are nevoie să facă acest transfer.

Noi trebuie să întărim echipa acum. Pe Musi îl văd cu mare potențial, are și mult loc de îmbunătățire. Cum a fost cu Cîrjan în sezonul trecut, cum am procedat și cu alți tineri. Musi e un proiect pentru noi. Are talent și trebuie să ajungă la potențial maxim, să fie o valoare a fotbalului românesc”, a transmis antrenorul lui Dinamo.

Kopic: „E decizia lui Politic și a clubului, eu trebuie să o accept”

La început, Kopic nu credea în transferul lui Politic la FCSB, însă, ulterior, acesta a înțeles că nu se poate opune dorinței jucătorului. Tehnicianul a recunoscut că este o pierdere grea, deaorece Politic a fost căpitanul lui Dinamo în sezonul trecut.

„Dinamo e un club special. Cu FCSB e altă poveste. E vorba de aspirațiile lui Politic, cum își vede cariera, cum vrea să se dezvolte. Noi suntem într-un proces de evoluție, cu multe probleme care trebuie rezolvate, îmbunătățite. FCSB e în top acum, se descurcă foarte bine. E decizia lui și a clubului, eu trebuie să o accept. Când am auzit prima dată de transfer, am spus că e un pic dificil să lăsăm căpitanul să plece la FCSB, gândindu-ne la club, la suporteri.

Dar, dacă trebuie să se facă transferul, pentru mine a apărut ideea cu Ianis și Musi. A fost o opțiune foarte bună, dar nu știu cât de aproape suntem să reușim ceva cu Stoica. Ce am spus despre el nu s-a schimbat. El s-ar adapta bine la stilul nostru, la cum jucăm. E un fotbalist pe care mi-ar plăcea să-l am în echipă” , a mai transmis antrenorul „câinilor”.

Politic la FCSB, cel mai scump transfer al lui Dinamo din ultimii ani

Dacă FCSB a tot cumpărat scump de pe piața internă, la Dinamo a trecut o perioadă extrem de lungă în care nu a mai reușit să vândă un fotbalist cu peste 1.000.000 de euro.

Cel care s-a apropiat de acest nivel a fost Sorescu, în schimbul căruia Dinamo s-a ales cu 900.000 de euro din partea polonezilor de la Rakow în ianuarie 2022.

Ultimul jucător care a plecat din Ștefan cel Mare peste bariera respectivă a fost Dorin Rotariu, cumpărat de Brugge în 2016 pentru 2,2 milioane de euro.

Ce a cumpărat FCSB, din Liga 1 în ultimii 3 ani, cu peste 1.000.000 de euro

JUCĂTOR SUMA DE UNDE L-A ADUS Daniel Bîrligea 2.000.000€ CFR Cluj Andrea Compagno 1.500.000€ FCU Craiova Marius Ștefănescu 1.300.000€ Sepsi David Miculescu 1.200.000€ UTA

