„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o” +5 foto
Constantin Covaciu
Diverse

„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 20:22
  • Aura Covaciu, soția lui Constantin Covaciu, decedat în accidentul îngrozitor de la Câmpulung, a făcut acuzații la adresa Elenei Lasconi.
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Accidentul în care maseurul de la Dinamo 2 și-a pierdut viața a avut loc vineri, 31 iulie, iar familia acestuia intenționează să dea în judecată firma care a pus la dispoziție microbuzul.

Familia lui Covaciu va acționa atât în privința stării în care se afla autovehiculul, cât și a șoferului în vârstă de 83 de ani, delegat pentru a transporta echipa.

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Aura Covaciu: „Doamna Lasconi a zis că ne aduce asigurarea și n-a mai adus-o

Elena Lasconi a transmis, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, că va acționa pe toate căile posibile pentru ca cei responsabili să plătească în urma acestui accident.

Acum, la trei zile după tragedie, soția lui Covaciu susține că i-a cerut primăriței din Câmpulung polița de asigurare a firmei de transport, însă aceasta nu s-a ținut de promisiune.

„Ne-am dus la doamna Lasconi să ne dea certificatele de deces și s-a mirat și ea cum ne-am mirat și noi. Dânsa nu are voie să se mire, dânsa știa despre ce situație e vorba. Dânsa când a vorbit cu noi ținea cu noi, ea dădea vina pe RAR.

I-am zis: dacă puteți să ne ajutați să ne dați asigurarea firmei pentru situații de accidente. A zis că ne dă și a plecat și nu ne-a mai adus-o. Putea să ne-o aducă pe loc dacă o are în birou, nu?

Ne-a dat numărul să o contactăm, dar nu știm dacă o găsim. Soțul meu a murit la serviciu, nu a murit în concediu, ci în timpul serviciului”, a spus Aura Covaciu, potrivit fanatik.ro.

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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Aura Covaciu: „Scaunele erau legate cu sârmă”

În plus, văduva lui Constantin Covaciu a mai adăugat detalii despre modul în care s-a produs accidentul și starea deplorabilă în care se afla microbuzul.

„Pe 31 iulie m-a sunat și mi-a spus că pleacă la antrenament. De la hotel la teren li s-a pus la dispoziție o firmă de transport din Câmpulung Muscel. Erau două microbuze. Drumul de la stadion la hotel era de vreo 2 kilometri, nu era mare.

Șoferul a oprit cheia în pantă, nu mai avea alimentare, asta am înțeles de la unul din colegii soțului. Când a dat drumul la motor, nu a mai putut să controleze mașina.

S-a oprit într-un copac și a sărit mașina jumătate de metru, i-a rupt gâtul soțului meu și a murit pe loc, n-a avut nicio șansă. Colegul soțului meu, asistent, Toma, e la spital acum, fractură de coloană.

Un copil, tot așa, are probleme la bazin. A fost carnagiu acolo. Ne-am dus să ne dea hainele soțului și șapca lui e plină de sânge, ne-au oprit să investigheze procurorii. Scaunele erau legate cu sârmă, efectiv au zburat în față la impact. Copiii au intrat unul peste altul.

În prima zi, au fost alți copii și au zis că au fost cu tataie și tot nervos era, și tot băga viteză. Era normal să mai aibă microbuzele astea autorizare?”, a mai spus Aura Covaciu.

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