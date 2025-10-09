Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții” +6 foto
Adrian Ilie/ Foto: IMAGO
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 09:37
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 09:37
  • Adrian Ilie (51 de ani) a anunțat că se gândește serios să devină patron de club.
  • Fostul mare internațional român a dezvăluit că ar putea prelua Corona Brașov, echipă care evoluează în Liga 4.

Echipa a jucat și în Liga 1 în sezonul 2013-2014. A fost desființată în anul 2021 și reînființată în 2024.

În acest moment, Corona Brașov face parte din Clubul Sportiv, care, printre altele, are și secții de baschet, handbal sau volei.

Adrian Ilie vrea să preia Corona Brașov

„Cobra” a dezvăluit că planul brașovenilor este de a promova cât mai repede în Liga 2, moment în care ar decide să se implice financiar, mai ales că în Brașov se va ridica și o nouă arenă care ar urma să fie gata în anul 2028.

„Tot încerc ceva. Dacă o să mai lucrez în fotbal, o voi face doar dacă iau o echipă. Dacă o iau eu singur sau eu împreună cu niște prieteni. Poate Brașovul. Am avut discuții cu cei de acolo.

Sunt în liga a 4-a, fac echipă, au palmaresul. În 3 ani de zile e gata și stadionul. Posibil să avem o discuție. Chiar de când ajung în liga a 2-a”, a spus Adrian Ilie la podcastul Hey Football, citat de digisport.ro.

În acest moment, Corona Brașov ocupă primul loc în Liga 4, cu 16 puncte, după primele 6 etape.

2022-2023
a fost ultimul sezon în care orașul de sub Tâmpa a avut echipă la nivelul primelor două ligi din România: FC Brașov, echipă desființată între timp

Stadion modern de 9.716 de locuri, în Brașov

În noiembrie 2024, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nou stadion în Brașov.

Valoarea totală estimată a investiției este de 164.434.000 de lei.

Guvernul a anunțat decizia pe site-ul oficial, unde a elaborat planul viitorului stadion:

„Stadionul Tineretului din municipiul Brașov va fi construit pe amplasamentul vechiului stadion și va avea o capacitate totală de 9.716 locuri și un teren de fotbal cu o dimensiune de 105mx68m.

Totodată, vor fi realizate spații pentru jucători și oficiali, vestiare, unitate de prim ajutor şi tratament pentru jucători şi oficiali, puncte de prim ajutor pentru spectatori, post de control antidoping, grupuri sanitare, sală pentru conferinţe de presă, zone de parcare (151 locuri pentru parcare auto și 2 locuri de parcare pentru autocare), instalație de iluminat nocturnă, precum și un sistem fotovoltaic ON-GRID.

Valoarea totală estimată a investiției este de 164.434.000 de lei.”, se regăsește pe site-ul gov.ro.

Noul stadion din Brașov 3/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban)
Noul stadion din Brașov 3/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban)

Galerie foto (6 imagini)

Noul stadion din Brașov 1/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 2/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 3/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 4/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 5/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Noul stadion ar urma să îndeplinească cerințele de acreditare UEFA, dar ar putea fi folosit și pentru organizarea altor tipuri de evenimente.

