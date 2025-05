Voluntari - Unirea Slobozia 2-1. Adrian Mihalcea (49 de ani) i-a acuzat pe ilfoveni că ar fi „aroganți”, după înfrângerea din meciul de menținere/promovare în Superliga.

Florin Pîrvu (50 de ani) consideră că ambele echipe încă au șanse de victorie în retur și spune că nu știe la ce se referă Mihalcea.

Voluntari a deschis scorul prin Andreș în minutul 21, dar Slobozia a egalat rapid, în urma unui corner, în minutul 32. Afalna a irosit o ocazie uriașă în repriza a doua, iar Marvin Schieb a adus victoria ilfovenilor pe final.

Voluntari - Unirea Slobozia 2-1 . Mihalcea: „Aroganța se plătește”

„Am pierdut cu 2-1, mai avem în față 90 și ceva de minute. Acasă avem, statistic, rezultate cu echipe mult mai bine cotate. Încrederea echipei îmi dă acest sentiment că putem întoarce rezultatul.

A fost un gol banal, luat în minutul 85, primit foarte ușor, cu minge pierdută la mijlocul terenului. Dacă reușeau Bărbuț sau Afalna să facă 2-1, cred că jocul ar fi fost mai bine așezat”, a declarat Mihalcea, la Prima Sport.

Apoi, tehnicianul celor de la Unirea Slobozia i-a numit pe cei de la Voluntari „aroganți”, dar nu a vrut să specifice motivul.

„Trebuie să dăm dovadă de mai mult pragmatism în retur și să câștigăm, pentru că aroganța se plătește. Mă refer la tot contextul acestui joc. Când ești arogant, și ești doar de moment, lucrurile astea nu rămân neplătite. Nu sunt plătite de mine, zic așa... În fotbal”.

Întrebat cât de important este pentru el să reușească să îi învingă pe ilfoveni în retur, Mihalcea a răspuns:

„E extrem de important, e familia mea, imaginea orașului. E o dorință de-a mea arzătoare și voi face tot ce îmi stă în putință să întoarcem acest rezultat”.

Returul se va juca săptămâna viitoare, pe 2 iunie, de la ora 20:00, la Clinceni.

Florin Pîrvu: „ Ne-am ridicat la nivelul unei echipe de Liga 1”

Florin Pîrvu, antrenorul gazdelor, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și încrezător în șansele echipei înaintea returului

„ Astăzi cred că ne-am ridicat la nivelul unei echipe de Liga 1 . Sunt mulțumit că am câștigat meciul din seara aceasta, dar nu s-a terminat. Mai este un meci, unul foarte greu, la Clinceni.

Contează rezultatul. Am făcut un meci complet, am reușit să înscriem din faze fixe, am reușit să înscriem exact cum am gândit, prin introducerea lui Marvin (n.r. - Marvin Schieb).

A fost un meci cu intensitate, cu o intensitate bună, pe o suprafață de joc acceptabilă, cu toate că a fost îmbibată cu apă. A plouat pe tot parcursul jocului”, a declarat tehnicianul de pe banca ilfovenilor.

Întrebat despre acuzațiile lansate de Adrian Mihalcea, Pîrvu a răspuns că nu înțelege la ce face referire antrenorul Unirii Slobozia.

„Nu cred că e vorba de noi, staff sau jucători, căci noi și înaintea jocului am spus că Slobozia formează un grup foarte bun, cu un antrenor foarte bun. Nu văd unde sunt problemele din partea noastră. Dacă e vorba de aroganță, nu ne-am bucurat excesiv.

La noi, în vestiar, am vorbit cu băieții ca după fiecare joc. Nu am făcut sărbătoare, pentru că nu facem sărbătoare după un joc. Nu știu, întrebați-l pe el”.

Florin Pîrvu a ținut să-l remarce pe Adam Nemec (39 de ani), atacant cu experiență în Superligă, care a marcat 47 de goluri în 196 de meciuri pentru Voluntari și Dinamo, de la sosirea sa în România în sezonul 2016-2017.

„Puțină lume știe ce înseamnă fotbalistul Adam Nemec. Este un exemplu pentru ceea ce înseamnă fotbaliștii din prima ligă și din Liga 2.

Vine cu două ore înainte de antrenament și pleacă cu două ore după antrenament. Evoluțiile lui nu sunt întâmplătoare”, a declarat Pîrvu.

