Voluntari - Slobozia 2-1. Formația lui Pîrvu s-a impus în turul barajului de menținere/promovare din Liga 1.

Returul se va juca săptămâna viitoare, pe 2 iunie, de la ora 20:00, la Clinceni.

Meciul a început cu formația ialomițeană în atac, însă ploaia și apa adunată pe gazon au adus mari probleme pentru ambele echipe, fără faze periculoase la cele două porți.

Voluntari - Slobozia 2-1 . Ilfovenii au dat lovitura pe final și pleacă cu prima șansă la retur

Ca urmare, primele două goluri au venit în urma a două lovituri de cap, în minutele 22 și 32, ambele după lovituri de colț. Prima dată pentru Voluntari, prin Andreș, iar apoi pentru Slobozia, prin Vojtus.

În partea secundă, Afalna putea duce echipa în avantaj, în minutul 53, însă șutul său din 6 metri a fost blocat la limită de Armaș.

Când meciul părea să se îndrepte spre o remiză, ilfovenii au dat lovitura prin Schieb, care l-a învins pe Krell cu un șut deviat, după ce a scăpat singur spre poartă, dar a fost ajuns de apărare adversă.

Soarta acestei „duble” va fi decisă la Clinceni, lunea viitoare, de la ora 20:00.

În primul duel pentru un loc în Liga 1, Poli Iași a remizat surprinzător cu Metaloglobus, scor 1-1.

FC Voluntari - Unirea Slobozia 2-1

Au marcat: Andreș (21), Schieb (86) / Vojtus (32)

Final de meci.

Min. 86 - Gol Voluntari! Ilfovenii duc scorul la 2-1 prin Schieb, care îl învinge pe Krell după un șut deviat.

Min. 72 - Ies Vojtus și Perianu, intră Arabuli și Coadă.

Min. 67 - Ies Merloi și Popadiuc, intră Schieb și Onișa.

Min. 66 - Galben pentru Akhmatov.

Min. 64 - Ies Purece și Bărbuț, intră Lupu și Vlăsceanu.

Min. 61 - Galben pentru Pițian.

Min. 53 - Afalna șutează tare din 6 metri, însă Armaș blochează în ultimul moment.

Min. 48 - Galben pentru Dorobanțu.

Min. 46 - Ieșe Gîț, intră Panțîru.

Min. 46 - Începe repriza a doua.

Pauză la Voluntari.

Min. 45+2 - Ocazie pentru Slobozia. Bărbuț a scăpat singur sprea poarta adversă, însă șutul său e blocat de Chioveanu.

Min. 43 - Galben pentru Garruti.

Min. 38 - Galben pentru Vojtus.

Min. 32 - Gol Slobozia! Ialomițenii restabilesc egalitatea, tot după un corner, printr-o lovitură impecabilă de cap a lui Vojtus.

Min. 21 - Gol Voluntari! Andreș deschide scorul cu o lovitură de cap, după un corner bătut de Merloi.

Min. 15 - Ploaia le pune probleme destul mari celor două echipe. Nu au existat faze foarte periculoase la cele două porți.

Min. 1 - Meciul a început.

FC Voluntari - Unirea Slobozia, echipele de start

FC Voluntari: Chioveanu - Gîț, Pițian, Garutti, Andreș, Armaș - Toma, Merloi, Popadiuc - Carnat, Nemec

Chioveanu - Gîț, Pițian, Garutti, Andreș, Armaș - Toma, Merloi, Popadiuc - Carnat, Nemec Antrenor: Florin Pîrvu

Florin Pîrvu Unirea Slobozia: Krell - Dorobanțu, Dinu, Pospelov, Șerbănică - Akhmatov, Perianu - Bărbuț, Afalna, Purece - Vojtus

Krell - Dorobanțu, Dinu, Pospelov, Șerbănică - Akhmatov, Perianu - Bărbuț, Afalna, Purece - Vojtus Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

„Anghel Iordănescu” (Voluntari) Arbitru: Marian Barbu. Asistenți: George Florin Neacşu, Imre-Laszlo Bucsi. Arbitru VAR: Sebastian Colţescu. Arbitru AVAR: Claudiu Marcu

Adrian Mihalcea: „Avem un oarecare plus”

Mihalcea a explicat că este esențial ca jucătorii săi să nu se relaxeze după victoria uriașă obținută în fața celor de la Sepsi.

„Statistic, echipele de Liga 1 par favorite. De foarte puține ori… cred că sunt doar trei promovări ale echipelor de Liga 2 după baraje. Avem un oarecare plus.

Depinde clar doar de noi. Dacă noi vom avea același joc, aceeași dăruire, aceeași foame de a câștiga meciurile, da, avem o șansă în plus față de FC Voluntari.

Asta îmi trebuie săptămâna aceasta, să-i conștientizez, să nu cumva să se fi liniștit bătându-i pe Sepsi și scăpând de o retrogradare directă. Și să nu picăm în partea cealaltă, să ne credem mai mari decât suntem, mai fotbaliști decât suntem.

Experiență (n.r. - despre FC Voluntari), sezoane de Liga 1 mult peste noi. Plus condiții, plus tot. Dar nu de fiecare dată lucrurile acestea bat. Am atuul acesta al sezonului de SuperLiga proaspăt.

Nu cred că ar trebui să luăm în calcul ceea ce s-a întâmplat acum doi, trei, cinci ani. Nu. Strict momentul acesta! Dacă suntem la fel de muncitori și luptători, avem o șansă în plus față de ei”.

Tot ce vreau să spun este că ne vom pregăti cum se cuvine. Va fi o dublă echilibrată. Nu consider neapărat că plecăm cu șansa a doua, pentru că în mod normal, FC Voluntari e o echipă de primă ligă. Florin Pîrvu, antrenor FC Voluntari

Citește și