Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja

Raul Rotund (20 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a fost împrumutat în Liga 2.

Jucătorul a fost prezentat oficial la noua sa echipă.

Revenit la Dinamo după numai 6 luni petrecute la Unirea Slobozia, clubul din „Ștefan cel Mare” a decis imediat soarta tânărului atacant.

Raul Rotund, împrumutat în Liga 2: „Mult succes în tricoul roș-albastru !”

Raul Rotund a fost oferit sub formă de împrumut la ocupanta locului #4 din Liga 2, ASA Târgu Mureș. Anunțul a fost făcut de ardeleni pe rețelele de socializare.

„ASA Târgu Mureș îl împrumută pe tânărul jucător de perspectivă Raul Rotund de la Dinamo București.

Acesta s-a remarcat printr-un sezon 2023–2024 foarte bun în Liga a II-a, la CSC Șelimbăr, evoluții care au dus la transferul său la câinii roșii. De asemenea, în sezonul actual, Raul a marcat două goluri pentru Unirea Slobozia, echipă la care a fost împrumutat.

Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul roș-albastru!”, se arată în comunicatul emis de divizionara secundă, pe pagina oficială de Facebook.

Raul Rotund ar putea debuta pentru noua sa formație pe 21 februarie, la primul meci din 2026 disputat de ASA Târgu Mureș, în etapa #18 din Liga 2, contra celor de la FC Bihor Oradea.

Cariera lui Raul Rotund

Raul Rotund a ajuns la Dinamo în urmă cu doi ani și a îmbrăcat tricoul „câinilor” în numai 4 meciuri oficiale.

În vara anului trecut, atacantul a fost împrumutat la Unirea Slobozia. Pentru ialomițeni a evoluat în 9 meciuri din Liga 1, reușind să marcheze 2 goluri, unul fiind chiar împotriva celor de la FCSB.

Raul Rotund face parte din angrenajul României U20 și a jucat 3 partide în Elite League U20:

30 de minute în România U20 - Cehia U20, 2-2

în România U20 - Cehia U20, 2-2 65 de minute în România U20 - Cehia U20, 1-5

în România U20 - Cehia U20, 1-5 22 de minute în România U20 - Germania U20, 0-6

200.000 de euro este cota de piață a lui Raul Rotund, conform transfermarkt.com

