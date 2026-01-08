El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică

- Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a învins-o pe rivala Atletico, scor 2-1.
Partida dintre cele două formații madrilene s-a disputat pe stadionul „King Abdullah Sports City” din Jeddah, Arabia Saudită.
Real Madrid, în finala Supercupei Spaniei
„Galacticii” au început cum nu se putea mai bine partida de la Jeddah, reușind să deschidă scorul încă din cel de-al doilea minut, după o reușită fabuloasă semnată de căpitanul Federico Valverde.
Mijlocașul uruguayan a trimis o adevărată torpilă în poarta lui Jan Oblak, dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri.
Ulterior, până la pauză, formația pregătită de Xabi Alonso a controlat meciul, însă nu a mai reușit să puncteze decisiv.
În repriza secundă, Real a ieșit montată de la cabine și a reușit să își majoreze avantajul în minutul 55, prin golul reușit de Rodrygo.
La doar trei minute distanță, Atletico a redus din diferență, prin reușita lui Alexander Sorloth.
Gruparea antrenată de Diego Simeone a forțat egalarea, fără succes însă. Astfel, Real a obținut biletele pentru marea finală.
Galerie foto (5 imagini)
El Clasico în finala Supercupei Spaniei
În finală, Real Madrid o va întâlni pe marea rivală, FC Barcelona.
Catalanii s-au calificat fără probleme în ultimul act al Supercupei, după ce au învins-o la scor pe Athletic Bilbao, 5-0.
Barcelona - Real Madrid se va juca duminică seara, de la ora 21:00, tot în Arabia Saudită.