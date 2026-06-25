Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat” +52 foto
Adrian Mihalcea
Superliga

Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 17:46
  • Adrian Mihalcea (50 de ani), tehnicianul celor de la UTA Arad, a vorbit despre posibilitatea de a o antrena din nou pe Dinamo, echipa sa de suflet.
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Dinamo s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Zeljko Kopic, după doi ani și jumătate de colaborare, și l-a numit pe banca tehnică pe Nuno Campos.

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Adrian Mihalcea, despre posibilitatea de a antrena Dinamo: „Voi răspunde afirmativ”

Adrian Mihalcea a mai pregătit-o pe Dinamo pentru o scurtă perioadă de timp, în 2020. Acum, tehnicianul a fost întrebat ce ar face dacă i s-ar propune să antreneze din nou gruparea alb-roșie.

„Eu am avut o perioadă de timp, aș putea să detaliez un pic ca să pot da și răspunsul la final? Am avut o perioadă de timp când, după episodul Dinamo, ca antrenor, eu n-am fost deloc fericit și confortabil cu ceea ce s-a întâmplat.

Am declarat de câteva ori că pentru mine Dinamo va rămâne doar în suflet și nu mă va mai interesa.

S-au schimbat timpurile, m-am schimbat și eu. Poate sunt mai înțelept și cu siguranță am și mai multă experiență și dacă va fi la un moment dat acel telefon, voi răspunde afirmativ”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro.

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Mihalcea a antrenat-o pe Dinamo în perioada martie - iulie 2020, bifând 7 partide pe banca „câinilor”. A obținut o victorie, o remiză și a suferit 5 înfrângeri.

De-a lungul carierei sale, antrenorul le-a mai pregătit pe Unirea Slobozia, ACS Berceni, Dunărea Călărași, CS Mioveni, Chindia Târgoviște și FC Buzău.

Începând cu vara anului trecut, Adrian Mihalcea o antrenează pe UTA Arad, alături de care a câștigat play-out-ul în sezonul trecut.

Gruparea arădeană nu a putut participa la barajul pentru Conference League, deoarece echipa se află în concordat preventiv, ca urmare a problemelor financiare din ultimii ani, și nu are licență pentru cupele europene.

41 de meciuri
a bifat Adrian Mihalcea pe banca celor de la UTA Arad

Deși antrenorul celor de la UTA a dat de înțeles că ar putea pleca de la echipă vara aceasta, fiind nemulțumit de obiectivele prea mici ale clubului, Alexandru Meszar susține că tehnicianul va continua sigur și în sezonul viitor.

Mihalcea rămâne, sigur. Avem contract pentru anul viitor, avem înțelegere cu el. Chiar dacă ultima declarație a dânsului nu a fost foarte clară. Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad
  • Adrian Mihalcea a jucat pentru Dinamo în două perioade diferite (1996-2002 și 2004-2005). A câștigat trei Cupe ale României în tricoul „câinilor”.

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