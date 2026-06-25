Reacție dură  Irina Deleanu, după  decizia lui Emil Boc de a nu se intona imnul Rusiei: „Putem risca organizarea CM și chiar sancțiuni”
Emil Boc și Irina Deleanu/ Foto:
Gimnastica

Reacție dură Irina Deleanu, după decizia lui Emil Boc de a nu se intona imnul Rusiei: „Putem risca organizarea CM și chiar sancțiuni”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 17:42
  • Irina Deleanu (50 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică, a reacționat după decizia luată de Emil Boc (59 de ani).
  • Primarul municipiului Cluj-Napoca a transmis că sportivii ruși nu vor participa la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică sub propriul drapel, iar imnul Rusiei nu va fi intonat în cazul unui succes al acestora.
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BTarena din Cluj-Napoca va găzdui Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică în perioada 26-28 iunie, iar edilul orașului a venit cu o decizie fermă.

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În luna mai, Federația Internațională de Gimnastică a ridicat sancțiunile impuse în 2022 împotriva sportivilor ruși, ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Boc s-a opus deciziei și a cerut să fie respectată interdicția care era în vigoare la momentul înțelegerii prin care orașul Cluj a devenit organizator.

Irina Deleanu: „Prin această decizie, putem risca organizarea Campionatului Mondial de anul viitor”

În acest context, Deleanu se teme că decizia radicală luată de edilul din Cluj ar putea aduce la sancțiuni dure din partea Federației Internaționale de Gimnastic.

„Am văzut decizia autorităților locale de a interzice imnul și steagul Rusiei la competiția de la Cluj. Noi suntem acum între ciocan și nicovală. Suntem prea mici pentru a ne putea lupta cu doi coloși.

Totuși, trebuie spus faptul că în această competiție vorbim de niște copii iar sportul nu ar trebui să aibă vreo legătură cu politica.

Prin această decizie putem risca organizarea Campionatului Mondial de anul viitor și chiar sancțiuni din partea Federației Internaționale de Gimnastică, sancțiuni ce ar putea veni direct către Federația Română de Gimnastică, afiliată la forul internațional.

Eu sper să nu se ajungă atât de departe”, a declarat Irina Deleanu, citată de prosport.ro.

Ce a declarat Emil Boc

„La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă BT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică.

Recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca.

Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.

Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei.

În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție. În aceste condiții am aprobat organizarea ei la Cluj sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivi din Rusia la competiția de gimnastică.

În egală măsură, solicit Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice această situație acum, înainte de începerea competiției oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale.

Cred că este o chestiune corectă, de bun simț, să respectăm regulile jocului, să respectăm valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport și să fie în competiție, dar să nu fie folosiți în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României. Vă mulțumesc!”, a transmis Boc într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

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