„«Revine iar» e pleonasm” MM Stoica îl apără pe Olaru după criticile lui Pițurcă și i-a analizat discursul fostului selecționer

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al lui FCSB, a reacționat după comentariile făcute de Victor Pițurcă (70 de ani) despre transferul lui Darius Olaru (28 de ani) la Royale Union Saint-Gilloise.

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Victor Pițurcă a spus că mijlocașul a făcut un pas important în carieră, dar l-a avertizat că va trebui să se adapteze la un ritm mai dur decât în România.

Fostul selecționer a mai spus că Olaru trebuie să renunțe la anumite gesturi din jocul său.

MM Stoica îl apără pe Olaru după criticile lui Pițurcă: „A demonstrat că face diferența în Europa”

Oficialul roș-albaștrilor a respins ideea că Olaru ar fi un jucător care simulează și a făcut o analiză pe text a declarației lui Pițurcă.

„Este alt ritm față de campionatul nostru, de acord. Olaru avea alt ritm pentru campionatul nostru. Olaru a demonstrat valoare și ritm și că face diferența în Europa împotriva unor echipe mult mai bune decât echipele care joacă în campionatul Belgiei.

«Revine iar» nu e bine, e pleonasm, grav. «Mima și cădea». De căzut, își accentua poate loviturile pe care le primea, dar nu mima niciodată. «Calități bune», normal că nu poate fi calități proaste, că de asta sunt calități, ca să fie bune”, a spus oficialul FCSB-ului, potrivit primasport.ro.

Eu cred că Olaru a fost studiat foarte mult de cei de la Royale Union SG, știu cât de analitici sunt. Se bazează foarte mult pe cifre. Și cifrele lui Olaru au fost extraordinare. Ca vârstă nu are să facă, așa cum spune fostul selecționer, să facă pasul în alt campionat. Ce alt campionat? Are 28 de ani Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului

Fotbalistul român a bifat 256 de meciuri la FCSB, în care a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive.

„Are o calitate de care lumea nu vorbește. Nu e vorba numai că aleargă mult. Nu e numai asta, că e marcator și folosește ambele picioare. El tot timpul accelerează când primește mingea. El niciodată nu cere mingea la picior.

El se demarcă pe toată lățimea terenului. Are o chestie nemaipomenită pentru jucătorii români. Nu există jucător român care să facă ce face el pe poziția aia. Cere mingea în profunzime, accelerează.

De aia e faultat mereu, pentru că el accelerează. Nu există niciun jucător în ultimii ani, un optar sau chiar decar, de profilul lui”, a mai spus MM Stoica.

Mihai Stoica a vorbit și despre campionatul belgian, pe care nu îl consideră superior Superligii.

„Eu zic că echipele noastre se compară cu cele din Belgia, nu au de ce să nu se compare cu echipele din Belgia. Campionatul belgian, pe care eu chiar l-am urmărit, a suferit niște schimbări radicale

Acum câțiva ani, Anderlecht pornea favorită la fiecare început de sezon, acum Anderlecht nu mai există de când jucau Chipciu și cu Stanciu, deși jucători scoate.

Belgia este o rampă de lansare pentru mulți fotbaliști, asta e adevărat. Doar că cluburile de la noi vor să ia bani pe jucători, iar cluburile din Belgia nu își permit să plătească bani foarte mulți”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

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Ce a spus Victor Pițurcă despre Darius Olaru „Este foarte important să-și schimbe acele gesturi”

„Olaru e norocos că a ajuns la vicecampioana Belgiei, nu este ușor să pătrunzi acolo. Important este ce va face acolo. Eu zic că e un pas uriaș înainte pentru Olaru. Depinde foarte mult de el să se impună, pentru că fotbalul din Belgia este destul de dur.

Este alt ritm față de campionatul nostru. Să nu văd că, după un an de zile, se vorbește că revine iar la FCSB, cum s-a întâmplat cu alți jucători.

Este foarte important să-și schimbe acele gesturi, pentru că nu mai merge cum se întâmpla aici (n.r. în Liga 1), la fiecare atingere, mima și cădea.

Eu sper să reușească, deoarece este un jucător cu calități bune. Sper să reprezinte bine fotbalul românesc în campionatul belgian, pentru că și alți jucători să facă pasul acolo”, a declarat Victor Pițurcă, conform prosport.ro.

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