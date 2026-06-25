Taremi, interogat de americani! Naționala Iranului a refuzat să plece fără golgheterul său, reținut pe aeroport: „Hărțuirea a continuat”
Securitate maximă la delegația iraniană. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Taremi, interogat de americani! Naționala Iranului a refuzat să plece fără golgheterul său, reținut pe aeroport: „Hărțuirea a continuat”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 17:24
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 17:25
  • Iran, încă o dată ținta autorităților americane în timpul Mondialului.
  • Vârful Taremi și antrenorul secund Alhoei, verificări speciale pe aeroport.
  • Echipa asiatică joacă meciul decisiv pentru calificare la Seattle, contra Egiptului, pe 27 iunie (ora 06:00).
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De când a ajuns la Campionatul Mondial, naționala Iranului a fost permanent „hărțuită” de autoritățile americane, cum s-a plâns mereu federația de la Teheran.

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Alte probleme pentru Iran la CM 2026

Obligată să-și mute cartierul general din Statele Unite în Mexic, la Tijuana, chiar la graniță, i s-a interzis apoi să rămână pe teritoriul SUA mai mult de o zi, adică să vină, să joace și să părăsească orașul imediat.

Acum, când selecționata asiatică a fost lăsată să intre în țară cu două zile înaintea meciului, alte probleme au apărut.

Jucătorii iranieni, pe aeroport, la CM 2026. Foto: Imago Jucătorii iranieni, pe aeroport, la CM 2026. Foto: Imago
Jucătorii iranieni, pe aeroport, la CM 2026. Foto: Imago

Echipa urma să se îmbarce spre Seattle, unde are duelul decisiv cu Egipt pentru calificarea în „16-imi”.

2 este numărul
punctelor obținute de Iran după primele două partide la CM 2026: 2-2 cu Noua Zeelandă și 0-0 cu Belgia

Taremi și secundul Alhoei, verificări suplimentare pe aeroport

Toți membrii delegației au trecut de filtru, mai puțin două persoane:

  • Atacantul Mehdi Taremi, cel mai important jucător. 
  • Saeed Alhoei, secundul selecționerului Amir Ghalenoei.
Așa vorbește Taremi cu fanii iranieni la Mondial: din spatele gardului. Foto: Imago Așa vorbește Taremi cu fanii iranieni la Mondial: din spatele gardului. Foto: Imago
Așa vorbește Taremi cu fanii iranieni la Mondial: din spatele gardului. Foto: Imago

Ei au fost ținuți pentru verificări suplimentare. Taremi, 33 de ani, este al doilea golgheter all-time al naționalei (depășit doar de legendarul Ali Daei, 108 reușite).

Americanii i-au sfătuit pe ceilalți jucători să plece la Seattle, dar răspunsul a fost „Nu”.

60 de goluri
a înscris Taremi în 107 selecții pentru Iran. Are și 25 de assisturi

Iranienii au decolat după aproape trei sferturi de oră

Au preferat să-i aștepte 40 de minute, cât au fost interogați pe cei doi, și să zboare împreună spre destinație.

„Hărțuirea americană împotriva naționalei Iranului a continuat la aeroport și la a treia călătorie în Statele Unite, provocând întârzierea cursei”, a protestat federația.

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