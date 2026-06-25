Taremi, interogat de americani! Naționala Iranului a refuzat să plece fără golgheterul său, reținut pe aeroport: „Hărțuirea a continuat”

- Iran, încă o dată ținta autorităților americane în timpul Mondialului.
- Vârful Taremi și antrenorul secund Alhoei, verificări speciale pe aeroport.
- Echipa asiatică joacă meciul decisiv pentru calificare la Seattle, contra Egiptului, pe 27 iunie (ora 06:00).
De când a ajuns la Campionatul Mondial, naționala Iranului a fost permanent „hărțuită” de autoritățile americane, cum s-a plâns mereu federația de la Teheran.
Alte probleme pentru Iran la CM 2026
Obligată să-și mute cartierul general din Statele Unite în Mexic, la Tijuana, chiar la graniță, i s-a interzis apoi să rămână pe teritoriul SUA mai mult de o zi, adică să vină, să joace și să părăsească orașul imediat.
Acum, când selecționata asiatică a fost lăsată să intre în țară cu două zile înaintea meciului, alte probleme au apărut.
Echipa urma să se îmbarce spre Seattle, unde are duelul decisiv cu Egipt pentru calificarea în „16-imi”.
Taremi și secundul Alhoei, verificări suplimentare pe aeroport
Toți membrii delegației au trecut de filtru, mai puțin două persoane:
- Atacantul Mehdi Taremi, cel mai important jucător.
- Saeed Alhoei, secundul selecționerului Amir Ghalenoei.
Ei au fost ținuți pentru verificări suplimentare. Taremi, 33 de ani, este al doilea golgheter all-time al naționalei (depășit doar de legendarul Ali Daei, 108 reușite).
Americanii i-au sfătuit pe ceilalți jucători să plece la Seattle, dar răspunsul a fost „Nu”.
Iranienii au decolat după aproape trei sferturi de oră
Au preferat să-i aștepte 40 de minute, cât au fost interogați pe cei doi, și să zboare împreună spre destinație.
„Hărțuirea americană împotriva naționalei Iranului a continuat la aeroport și la a treia călătorie în Statele Unite, provocând întârzierea cursei”, a protestat federația.