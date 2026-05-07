„Am contract, dar nu sunt fericit” Adrian Mihalcea ia în calcul plecarea de la UTA : „Trebuie să mă gândesc foarte bine” 

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA Arad, a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la echipă în vara acestui an.

Mihalcea a ajuns la Arad la începutul sezonului, după ce o antrenase pe Unirea Slobozia timp de doi ani, perioadă în care a promovat cu gruparea ialomițeană, iar apoi a salvat-o de la retrogradare.

Adrian Mihalcea: „Am contract, dar nu sunt fericit”

Tehnicianul UTA-ei a vorbit despre posibila sa plecare de la echipă și a declarat că nu este fericit, el dorindu-și o provocare mai palpitantă.

Acesta a părut deranjat de faptul că UTA are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, în timp ce el își dorește ținte mult mai îndrăznețe.

„Cred că știți foarte bine că, prin îndeplinirea obiectivului, conform contractului, acesta mi se prelungește automat cu încă un an.

V-aș minți să vă spun că sunt fericit. Cum și eu gândesc doar în dreptul meu, fiecare poate să gândească în dreptul său.

(n.r. Ce șanse există să mai rămâneți și din vară la UTA?) Nu există procentaj, ci un contract și există sentimente. A reuși și a încerca să dai totul, dar aș vrea asta din ambele părți, cam aici ar trebui să ne gândim. Trebuie să mă gândesc și să gestionez foarte bine situația asta.

Am avut o discuție cu domnul Meszar, cred că va mai exista una și vom vedea.

(n.r. sunt cluburi în România care v-ar putea oferi condiții mai bune ca la Arad) Nu m-am referit la alții, ci doar la situația în care eu mă regăsesc în momentul de față. Nu am făcut paralele și unde se întâmplă mai bine sau mai rău, că nu este cazul”, a declarat Adrian Mihalcea, conform prosport.ro.

Este ultima noastră partidă acasă în acest sezon, împotriva celei mai bune echipe din play-out, conform statisticii și punctelor făcute. Întâlnim o nou promovată care a făcut un campionat extraordinar de bun, bravo lor și îi felicit pe această cale. Dar în același timp, e ultima noastră șansă să îi facem pe spectatori să plece mulțumiți și să aibă o vară liniștită. Adrian Mihalcea, despre meciul cu Csikszereda

UTA Arad ocupă locul 8 în play-out, poziție care duce la barajul european cu FCSB, însă echipa nu are drept de participare în cupele europene, deoarece se află în concordat preventiv și nu a putut aplica pentru licența europeană.

