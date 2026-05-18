Adrian Mihalcea, 49 de ani, antrenorul de la UTA Arad, și-a învins fosta echipă, Unirea Slobozia, care a retrogradat direct din Liga 1

Formația din Ialomița avea oricum probleme cu licența de Liga 1, pe care nu o primise în primă instanță.

Adrian Mihalcea: „Nu aș fi vrut să ajungă în situația asta”

„Îmi pare rău de Slobozia. Mi-ar fi plăcut să se salveze. Sentimentele rămân și îmi pare rău. Nu aș fi vrut să ajungă în situația asta, ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor...”, a declarat cu lacrimi în ochi Adi Mihalcea, cel care e născut la Slobozia. El a promovat Unirea în Liga 1 și a menținut-o pe prima scenă sezonul trecut.

Tehnicianul ar putea pleca vara aceasta de la Arad, deși mai are contract, fiind nemulțumit că nu i s-au respectat anumite principii și condiții de către conducerea clubului. El a protestat azi și nu a luat loc pe banca tehnică în prima repriză.

„Câteodată dau înapoi exact cum sunt și plătit. Sunt destul de mari restanțele, nu vorbim de întârzieri sau așa ceva, vorbim de principii și de cât de corecți și cinstiți suntem. Nu vorbim de întârzieri salariale. Nu e vorba de vreo sumă de bani, dar…

Sunt niște lucruri care m-au deranjat și ăsta a fost modul meu de a gestiona situația. Nu știa nimeni. A fost o decizie luată de mine, dar cred că sunt atât de corect și cinstit încât spun lucrurile când nu îmi convin, nu că sunt eu prea rău, ci pentru că lucrurile nu merg în direcția în care eu consider că ar trebui.

Dar, în același timp, ar fi trebuit să se întâmple niște lucruri. Eu am contract în continuare cu UTA. Lucrurile au fost discutate, dar tot așa. O să plec în vacanță.

Cred că au fost 4 ani de zile de când nu am avut o vacanță atât de lungă, nici măcar o săptămână. Vreau să mă liniștesc, să îmi continui munca”, a spus Mihalcea la Digi Sport.

