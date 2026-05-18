Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă

Ianis Doană (18 de ani), tânărul legitimat la CSM Reșița, s-ar fi înțeles cu Dinamo pentru un transfer în această vară.

Formația lui Zeljko Kopic și-a asigurat locul 4, care o duce direct în finala barajului pentru Conference League, iar acum conducerea se gândește deja la consolidarea lotului pentru stagiunea următoare.

Dinamo ar fi bătut palma cu Ianis Doană

„Alb-roșiii” ar fi ajuns deja la un acord cu CSM Reșița, pentru transferul lui Ianis Doană, jucător crescut chiar de clubul din Caraș-Severin.

Tânărul jucător a evoluat în acest sezon, sub formă de împrumut, la Steaua București, iar acum urmează să revină la Reșița, care îl va trimite înapoi în Capitală, potrivit digisport.ro.

Doană joacă pe postul de mijlocaș ofensiv și a bifat trei goluri în tricoul „roș-albaștrilor, la care se mai adaugă și patru pase decisive, în 24 de apariții, într-un total de 1633 de minute.

Astfel, „câinii” lui Kopic ar continua seria de transferuri ale unor tineri de perspectivă, așa cum au procedat în ultimii ani.

Jucătorii de până în 21 de ani aduși de Dinamo:

Nikita Stoinov (20 de ani)

Matteo Duțu (20 de ani)

Cristian Mihai (21 de ani)

Alexandru Musi (21 de ani)

Adrian Caragea (20 de ani)

Adrian Mazilu (20 de ani)

Ianis Tarbă (19 ani)

