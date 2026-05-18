Planul FCSB Gigi Becali a anunțat mutările pentru stagiunea viitoare: „Vin 5-6 jucători” » Câți fotbaliști vor pleca

Hermannstadt - FCSB 2-0. Gigi Becali (67 de ani) a explicat ce plănuiește pentru sezonul viitor, după ultimul meci al play-out-ului din Liga 1.

FCSB a încheiat pe poziția secundă în play-out, însă avea deja asigurată semifinala barajului pentru Conference League, care va avea loc duminică, de la 20:30, contra celor de la FC Botoșani.

Întrebat de ce jucătorii de bază ai echipei nu s-au aflat nici măcar pe bancă la partida de la Sibiu, Becali a transmis:

„Ce rost are? Că nu era nicio miză. Noi avem nevoie de jucători pentru meciul cu Botoșani. Nu au făcut deplasarea.

Am vrut să văd care dintre rezerve… Să-l văd pe Ngezana, pe Ofri Arad, pe Duarte, pe Thiam, ca să știm ce face și la cine renunțăm în sezonul viitor.

Acum nu pot să spun ce concluzii am tras, că nu-i frumos. Concluziile le veți vedea după rezultat. Vor pleca mulți jucători, vor veni mulți jucători. Nu pot să vă spun care. Eu doar atât vă spun: vor pleca 5-6 jucători, vor veni 5-6 jucători.

Sunt mulți fără valoare. Sunt unii în care am avut bază, ne-au ajutat doi ani la câștigarea campionatului, nu dau nume, cred că știți voi, dar acum nu te mai poți baza pe ei. Parcă s-a șters fotbalul din capul lor”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: „Toți sunt jucători străini”

La întrebarea dacă vreuna dintre ținte e din Liga 1, Becali a răspuns:

„Nu, niciun jucător. Mâine trebuie să mă întâlnesc cu MM să vedem câțiva jucători, adică mi-i prezintă să-i văd și eu să aleg. (n.r. - toți străini?) Numai străini. (n.r. - cu bani sau liberi de contract?) Numai și numai cu bani”.

Cât despre fotbalistul care l-a impresionat cel mai mult în jocul de la Sibiu, finanțatorul a transmis:

„Ofri Arad mi-a plăcut. E genul de jucător care-mi place mie. Joacă rapid și în față”.

