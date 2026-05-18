„E rușinos!” Denis Alibec, descumpănit după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus: „Nivelul nostru e de retrogradare”

FARUL - METALOGLOBUS 0-1. Denis Alibec (35 de ani), căpitanul „marinarilor”, a vorbit despre înfrângerea cu gruparea bucureșteană, rezultat care o trimite pe Farul la barajul de menținere/retrogradare.

Farul Constanța o va întâlni pe Chindia Târgoviște la baraj.

Deși Metaloglobus era deja retrogradată de câteva etape, Farul nu doar că nu a reușit să învingă, ba mai mult a pierdut meciul, chiar în fața propriilor suporteri.

Extrem de supărat la finalul meciului, atacantul grupării de la malul Mării Negre a declarat:

„Ăsta este nivelul nostru. E rușinos! Ne-am pregătit bine toată săptămâna, am avut susținere din partea tuturor, iar noi n-am fost în stare să luăm măcar un punct acasă. Nu e rușinos?

Ne cerem scuze, dar încă nu am retrogradat. Mai sunt două meciuri și trebuie să facem două meciuri mari. Vina e a noastră, nu suntem în stare s-o băgăm în poartă, să dăm un gol acasă cu Metaloglobus, care e retrogradată.

Trăim din amintiri. Prezentul e prezent, iar nivelul nostru e de retrogradare. Nu mai contează că am luat campionatul în trecut, că am fost la națională, că am jucat în cupele europene.

Ăsta este nivelul tuturor în acest moment. Trebuie să ținem capul jos și să mergem să câștigăm cu Chindia. Mai este puțin, dar cred că o s-o scoatem la capăt”, a declarat Denis Alibec, la Digi Sport.

