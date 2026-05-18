Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off

- LPF a anunțat programările semifinalei barajului de Conference League FCSB - Botoșani și ale etapei #10 din play-off, ultima a sezonului.
- Play-out-ul se va încheia azi, cu 4 meciuri în același timp.
FCSB - FC Botoșani se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua.
Câștigătoarea va juca săptămâna următoare finala barajului cu Dinamo, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Data exactă nu a fost încă stabilită și va fi comunicată ulterior.
Programul etapei #10 din play-off
- 22 mai, ora 20:30 CFR Cluj - FC Argeș
- 23 mai, ora 20:30 U Cluj - Dinamo
- 25 mai 20:30 Rapid - U Craiova
Toate meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Clasamentul în play-off cu o etapă înainte de final
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|9
|49
|2
|U Cluj
|9
|45
|3
|CFR Cluj
|9
|42*
|4
|Dinamo
|9
|38
|5
|Rapid
|9
|33
|6
|FC Argeș
|9
|31
*beneficiază de rotunjire
Clasamentul în play-out înainte de ultimele 4 meciuri
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|8
|37
|8
|UTA Arad
|8
|36*
|9
|FC Botoșani
|9
|33
|10
|Csikszereda
|9
|33
|11
|Oțelul
|8
|32
|12
|Petrolul
|8
|25
|13
|Farul
|8
|25*
|14
|Unirea Slobozia
|8
|22*
|15
|Hermannstadt
|8
|22*
|16
|Metaloglobus București
|8
|13
*beneficiază de rotunjire