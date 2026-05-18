Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off

LPF a anunțat programările semifinalei barajului de Conference League FCSB - Botoșani și ale etapei #10 din play-off, ultima a sezonului.

Play-out-ul se va încheia azi, cu 4 meciuri în același timp.

FCSB - FC Botoșani se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua.

Câștigătoarea va juca săptămâna următoare finala barajului cu Dinamo, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Data exactă nu a fost încă stabilită și va fi comunicată ulterior.

Programul etapei #10 din play-off

22 mai, ora 20:30 CFR Cluj - FC Argeș

23 mai, ora 20:30 U Cluj - Dinamo

25 mai 20:30 Rapid - U Craiova

Toate meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off cu o etapă înainte de final

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 9 49 2 U Cluj 9 45 3 CFR Cluj 9 42* 4 Dinamo 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31

*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out înainte de ultimele 4 meciuri

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 9 33 10 Csikszereda 9 33 11 Oțelul 8 32 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Unirea Slobozia 8 22* 15 Hermannstadt 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13

*beneficiază de rotunjire

