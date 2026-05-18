Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste

Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul de la Universitatea Craiova, a avut o replică deplasată la adresa unei jurnaliste, la parada de titlu a grupării din Bănie.

Craiova sărbătorește titlul câștigat de Universitatea, ca urmare a victoriei cu U Cluj, scor 5-0.

Alexandru Cicâldău, replică deplasată la adresa unei jurnaliste

În emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport au fost transmise în direct imagini din autocarul descoperit în care jucătorii Craiovei au defilat prin oraș, după ce au realizat „dubla” în acest sezon.

Atunci când reportera Prima Sport le-a pus o întrebare lui Alexandru Cicâldău și Vasile Mogoș, mijlocașul Craiovei a avut o replică neadecvată care a dus la o reacție imediată a moderatorului postului TV, Silviu Tudor Samuilă.

Reportera Prima Sport: Cum a fost petrecerea aseară?

Cum a fost petrecerea aseară? Vasile Mogoș: Nici nu a început petrecerea.

Nici nu a început petrecerea. Alexandru Cicâldău, către reporteră: Tu ce mai faci, esti bine?

Tu ce mai faci, esti bine? Reportera Prima Sport: Eu sunt bine. Vreau să văd cum vă distrați.

Eu sunt bine. Vreau să văd cum vă distrați. Alexandru Cicâldău: Vrei să vezi? Nu cred că reziști .

Imediat după acest moment, Silviu Tudor Samuilă, moderatorul postului Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, a intervenit și i-a rugat pe colegii din regie să oprească transmisiunea de la Craiova.

În plus, jurnalistul l-a „taxat” pe fotbalistul Universității din Bănie.

„Hai să oprim dialogul că nu este OK ce se întâmplă. Eu înțeleg euforia momentului, mai departe de atât, nu mi se pare în regulă replica respectivă a lui Cicâldău”.

FOTO. Imagini de la parada de titlu a Universității Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport