Universitatea Craiova. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele

alt-text Ionuț Cojocaru , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , Vlad Nedelea , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 00:43
  • Jucătorii Craiovei au urcat în autocar și au plecat din Piața Mihai Viteazul, sărbătoarea luând sfârșit.
  • Peste 15.000 de oameni au fost prezenți la celebrare, potrivit Jandarmeriei Române.
  • Reporterii GOLAZO.ro s-au aflat în centrul oltenilor. Toate imaginile și detaliile, mai jos.

Universitatea Craiova a devenit campioană matematic după victoria categorică obținută duminică seară, 17 mai, în fața Universității Cluj, scor 5-0, succes care a venit la doar câteva zile după câștigarea Cupei României și a adus eventul în Bănie.

21:15 Sărbătoarea s-a încheiat, iar jucătorii au urcat în autocar pentru plecare

Jucătorii Craiovei au plecat din Piața Mihai Viteazul / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Jucătorii Craiovei au plecat din Piața Mihai Viteazul / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
20:45 Cântecele fanilor prezenți pentru echipă

Jucătorii Craiovei, pe scenă în fața a peste 15.000 de fani / foto: GOLAZO.ro
20:30 Filipe Coelho, discurs emoționant în fața fanilor

„Le mulțumim acestor băieți, jucătorilor și familiilor lor. Nu este ușor, pentru că ei stau mult în cantonament. Am reușit asta datorita vouă, fanilor. Fără voi, ar fi fost imposibil.

Mulțumesc din toată inima. Nu vă voi uita nicioadată.
Capitala, astăzi, nu e București. Capitala e Craiova”, a transmis Coelho.

20:15 Jucătorii au ridicat trofeele pe scenă, în uralele publicului

20:00 Spectacol la Craiova, în Piața Mihai Viteazul

Jucătorii urcă pe rând pe scenă, iar mulțimea prezentă le strigă numele.

19:45 Piața Mihai Viteazul a „explodat” în momentul în care autocarul a ajuns

Traseul campionilor cu autocarul descoperit a început / foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
19:35 Autocarul se apropie de piața în care se află suporterii

19:20 Atmosfera din Piața „Mihai Viteazul”, în timp ce jucătorii se află încă pe traseu

  • Moment amuzant la parada Craiovei. Mogoș și-a pierdut șapca după ce a agățat un cablu, iar fanii i-au înapoiat-o după mai multe încercări:

19:05 A început traseul campionilor prin orașul Craiova

Traseul campionilor cu autocarul descoperit a început / foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
19:00 Un fan al Craiovei a venit din Guadeloupe pentru eventul echipei

18:45 Suporterii au început să se adune în Piața „Mihai Viteazul” din Craiova

Suporterii au început să se adune în Piața „Mihai Viteazu" din Craiova/ Foto: GOLAZO.ro
18:00 Autocarul pentru parada Craiovei este pregătit

Autocarul pregătit pentru parada Craiovei / foto: GOLAZO.ro
Parada campionilor începe la Craiova!

Clubul a anunțat că echipa va pleca la ora 19:00 într-o paradă cu un autocar descoperit, urmând un traseu care traversează mai multe zone importante ale orașului, înainte ca sărbătoarea să continue, de la 19:30, în Piața „Mihai Viteazul”.

Traseul anunțat de club:

  • Cantonament (19:00)
  • Bulevardul Ilie Balaci
  • Bulevardul Știrbei Vodă
  • Strada Matei Basarab
  • Strada Bibescu
  • Strada Brestei
  • Calea București
  • Strada A. I. Cuza (Universitate)
  • Piața „Mihai Viteazul”, unde este programată sărbătoarea

În zona Pieței Mihai Viteazul se montează schele și se pregătește spațiul dedicat momentului festiv, în așteptarea echipei și a suporterilor, care vor ieși în număr mare pe traseu și în centrul Craiovei.

  • Piața Mihai Viteazul. Scena sărbătorii Craiovei e la 200 de metri de sediul clubului lui Mititelu (FCU). De lângă scenă se vede perfect FCU în lungul străzii pietonale.
  • Două femei în vârstă, cu două ore înaintea show-ului. Una dintre ele: „În seara asta, piața e ocupată de fotbaliatori”. Cealaltă: „E momentul lor. Să fie seara lor”.
  • Vin și ultrașii din Peluza Nord.
  • În piață încap cam 15-17.000 de oameni, cu tot cu strada din față închisă.
  • Securitatea va fi asigurată de o firmă de pază, plus jandarmi și polițiști.
Pregătiri în Piața Mihai Viteazul, înaintea sărbătorii organizate de Craiova pentru câștigarea titlului. Foto: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
