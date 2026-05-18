Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele

Jucătorii Craiovei au urcat în autocar și au plecat din Piața Mihai Viteazul, sărbătoarea luând sfârșit.

Peste 15.000 de oameni au fost prezenți la celebrare, potrivit Jandarmeriei Române.

Reporterii GOLAZO.ro s-au aflat în centrul oltenilor.

Universitatea Craiova a devenit campioană matematic după victoria categorică obținută duminică seară, 17 mai, în fața Universității Cluj, scor 5-0, succes care a venit la doar câteva zile după câștigarea Cupei României și a adus eventul în Bănie.

„Le mulțumim acestor băieți, jucătorilor și familiilor lor. Nu este ușor, pentru că ei stau mult în cantonament. Am reușit asta datorita vouă, fanilor. Fără voi, ar fi fost imposibil.

Mulțumesc din toată inima. Nu vă voi uita nicioadată.

Capitala, astăzi, nu e București. Capitala e Craiova”, a transmis Coelho.

Jucătorii urcă pe rând pe scenă, iar mulțimea prezentă le strigă numele.

Moment amuzant la parada Craiovei. Mogoș și-a pierdut șapca după ce a agățat un cablu, iar fanii i-au înapoiat-o după mai multe încercări:

Parada campionilor începe la Craiova!

Clubul a anunțat că echipa va pleca la ora 19:00 într-o paradă cu un autocar descoperit, urmând un traseu care traversează mai multe zone importante ale orașului, înainte ca sărbătoarea să continue, de la 19:30, în Piața „Mihai Viteazul”.

Traseul anunțat de club:

Cantonament (19:00)

Bulevardul Ilie Balaci

Bulevardul Știrbei Vodă

Strada Matei Basarab

Strada Bibescu

Strada Brestei

Calea București

Strada A. I. Cuza (Universitate)

Piața „Mihai Viteazul”, unde este programată sărbătoarea

În zona Pieței Mihai Viteazul se montează schele și se pregătește spațiul dedicat momentului festiv, în așteptarea echipei și a suporterilor, care vor ieși în număr mare pe traseu și în centrul Craiovei.

Piața Mihai Viteazul. Scena sărbătorii Craiovei e la 200 de metri de sediul clubului lui Mititelu (FCU). De lângă scenă se vede perfect FCU în lungul străzii pietonale.

Două femei în vârstă, cu două ore înaintea show-ului. Una dintre ele: „În seara asta, piața e ocupată de fotbaliatori”. Cealaltă: „E momentul lor. Să fie seara lor”.

Vin și ultrașii din Peluza Nord.

În piață încap cam 15-17.000 de oameni, cu tot cu strada din față închisă.

Securitatea va fi asigurată de o firmă de pază, plus jandarmi și polițiști.

