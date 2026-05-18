Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj

Publicat: 18.05.2026, ora 22:36
Actualizat: 18.05.2026, ora 22:59
  • S-a încheiat play-out-ul în Liga 1. Știm formațiile retrogradate și pe cele care vor disputa barajele de menținere/promovare.
  • Metaloglobus și Unirea Slobozia părăsesc Liga 1, în timp ce Farul Constanța și Hermannstadt luptă pentru locul lor în prima ligă împotriva celor de Chindia, respectiv FC Voluntari.

Farul Constanța nu a reușit să își revină din forma foarte slabă nici măcar la ultimul meci al sezonului. „Marinarii” au pierdut pe teren propriu cu Metaloglobus, echipă deja retrogradată, scor 0-1.

Înfrângerea Farului a salvat-o pe Petrolul, echipă care, deși a pierdut cu Oțelul Galați, scor 1-4, a evitat locurile de baraj, fiind avantajată de faptul că nu a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat.

Hermannstadt a evitat retrogradarea directă, după ce a învins-o pe teren propriu pe FCSB, scor 2-0. Sibienii vor juca astfel la baraj, în timp ce Unirea Slobozia a retrogradat direct din Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de UTA Arad, 0-1.

Clasament final play-out Liga 1

  • Petrolul este salvată de la retrogradare.
  • Farul joacă baraj de menținere cu Chindia, Hermannstadt cu FC Voluntari.
  • Unirea Slobozia și Metaloglobus retrogradează direct.
  • Barajul de menținere/promovare se va disputa în dublă manșă, pe 23 și 31 mai. Programul poate suferi modificări în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi.
  • Marți, 19 mai, de la 12:00, va avea loc tragerea la sorți a ordinii disputării jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în L1.
LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad - nu are licență de Europa ❌939*
8FCSB - baraj Conference ⤴️937
9Oțelul - nu are licență de Europa ❌935*
10FC Botoșani - baraj Conference ⤴️933
11Csikszereda - salvată de la retrogradare✅933
12Petrolul salvată de la retrogradare✅925
13Farul - baraj de menținere ↔️925*
14Hermannstadt - baraj de menținere ↔️925*
15Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️922*
16Metaloglobus București - retrogradată ⤵️916
*beneficiază de rotunjire

Farul - Metaloglobus 0-1

  • A marcat: Zakir (min. 60)
  • Arbitru: Szabolcs Kovacs. A1: Ferencz Tunyogi, A2: Mihăiță Necula. VAR: George Găman, AVAR: Valentin Porumbel
  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal - Ovidiu

Hermannstadt - FCSB 2-0

  • Au marcat: Chorbadzhiyski (min. 38), Buș (min. 70)
  • Arbitru: Ionuț Coza. A1: Radu Ghinguleac, A2: Nicușor Marin. VAR: Adrian Cojocaru, AVAR: Sebastian Gheorghe
  • Stadion: Municipal - Sibiu

Petrolul - Oțelul Galați 1-5

  • Au marcat: Ignat (min. 42) / Bordun (min. 12), Pedro (min. 24), Luan (min. 45+2), Neicu (min. 85), Patrick (min. 89)
  • Arbitru: Florin Andrei. A1: Mihai Marica, A2: Alexandru Vodă. VAR: Iulian Dima. AVAR: Lucian Rusandu
  • Stadion: Ilie Oană - Ploiești

Unirea Slobozia - UTA Arad 0-1

A marcat: Odada (min. 71)

  • Arbitru: Horațiu Feșnic. A1: Mircea Grigoriu, A2: Ioan Corb. VAR: Radu Petrescu, AVAR: Bogdan Dumitrache
  • Stadion: 1 Mai - Slobozia

S-au jucat

FC Argeș - Rapid 2-2

  • Au marcat: Bettaieb ('65), ('72) / Pașcanu ('37), Paraschiv ('52)

Echipele de start:

  • FC Argeş: Straton – Tofan, Tudose, Sadriu, Borţa – Rădescu, Raţă, Blagaic – Idowu, Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Căbuz, Crăciun, Oancea, Briceag, Seto, Sierra, Emmers, Pîrvu, Brobbey, Manole, M. Marin, Moldovan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Rapid: Aioani – Onea, Ciobotariu, Paşcanu, Sălceanu – Christensen, Keita, Grameni – Moruţan, Paraschiv, Borza
  • Rezerve: Briciu, Simonia, Todoran, Hromada, Şucu, Dobre, Hazrollaj, Burmaz, Koljic, Costache
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: Orășenesc - Mioveni
  • Arbitru: Cătălin Roman. A1: Alexandru Filip, A2: Ionuț Neacșu. VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Andrei Antonie
Csikszereda - Botoșani 2-0

  • Au marcat: Eppel ('48), Ceara ('61)
  • Arbitru: Ene Mihai Laurențiu, Asistenți: Constantinescu Andrei, Bîrdeş Romică, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Municipal - Miercurea Ciuc

Dinamo - CFR Cluj 0-0

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop
  • Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic
  • Rezerve: Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Arcul de Triumf - București
Universitatea Craiova - U Cluj 5-0

  • Au marcat: Matei (3), Al Hamlawi (9, 48), Anzor (60), Băsceanu (73
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Marinescu Vasile
  • Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova949
2U Cluj945
3CFR Cluj942*
4Dinamo938
5Rapid933
6FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

