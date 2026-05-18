Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj

S-a încheiat play-out-ul în Liga 1. Știm formațiile retrogradate și pe cele care vor disputa barajele de menținere/promovare.

Metaloglobus și Unirea Slobozia părăsesc Liga 1, în timp ce Farul Constanța și Hermannstadt luptă pentru locul lor în prima ligă împotriva celor de Chindia, respectiv FC Voluntari.

Farul Constanța nu a reușit să își revină din forma foarte slabă nici măcar la ultimul meci al sezonului. „Marinarii” au pierdut pe teren propriu cu Metaloglobus, echipă deja retrogradată, scor 0-1.

Înfrângerea Farului a salvat-o pe Petrolul, echipă care, deși a pierdut cu Oțelul Galați, scor 1-4, a evitat locurile de baraj, fiind avantajată de faptul că nu a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat.

Hermannstadt a evitat retrogradarea directă, după ce a învins-o pe teren propriu pe FCSB, scor 2-0. Sibienii vor juca astfel la baraj, în timp ce Unirea Slobozia a retrogradat direct din Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de UTA Arad, 0-1.

Clasament final play-out Liga 1

Petrolul este salvată de la retrogradare.

Farul joacă baraj de menținere cu Chindia, Hermannstadt cu FC Voluntari.

Unirea Slobozia și Metaloglobus retrogradează direct.

Barajul de menținere/promovare se va disputa în dublă manșă, pe 23 și 31 mai. Programul poate suferi modificări în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi.

Marți, 19 mai, de la 12:00, va avea loc tragerea la sorți a ordinii disputării jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în L1.

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad - nu are licență de Europa ❌ 9 39* 8 FCSB - baraj Conference ⤴️ 9 37 9 Oțelul - nu are licență de Europa ❌ 9 35* 10 FC Botoșani - baraj Conference ⤴️ 9 33 11 Csikszereda - salvată de la retrogradare✅ 9 33 12 Petrolul salvată de la retrogradare✅ 9 25 13 Farul - baraj de menținere ↔️ 9 25* 14 Hermannstadt - baraj de menținere ↔️ 9 25* 15 Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️ 9 22* 16 Metaloglobus București - retrogradată ⤵️ 9 16 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Farul - Metaloglobus 0-1

A marcat: Zakir (min. 60)

Arbitru: Szabolcs Kovacs. A1: Ferencz Tunyogi, A2: Mihăiță Necula. VAR: George Găman, AVAR: Valentin Porumbel

Szabolcs Kovacs. Ferencz Tunyogi, Mihăiță Necula. George Găman, Valentin Porumbel Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal - Ovidiu

Hermannstadt - FCSB 2-0

Au marcat: Chorbadzhiyski (min. 38), Buș (min. 70)

Arbitru: Ionuț Coza. A1: Radu Ghinguleac, A2: Nicușor Marin. VAR: Adrian Cojocaru, AVAR: Sebastian Gheorghe

Ionuț Coza. Radu Ghinguleac, Nicușor Marin. Adrian Cojocaru, Sebastian Gheorghe Stadion: Municipal - Sibiu

Petrolul - Oțelul Galați 1-5

Au marcat: Ignat (min. 42) / Bordun (min. 12), Pedro (min. 24), Luan (min. 45+2), Neicu (min. 85), Patrick (min. 89)

Arbitru: Florin Andrei. A1: Mihai Marica, A2: Alexandru Vodă. VAR: Iulian Dima. AVAR: Lucian Rusandu

Florin Andrei. Mihai Marica, Alexandru Vodă. Iulian Dima. Lucian Rusandu Stadion: Ilie Oană - Ploiești

Unirea Slobozia - UTA Arad 0-1

A marcat: Odada (min. 71)

Arbitru: Horațiu Feșnic. A1: Mircea Grigoriu, A2: Ioan Corb. VAR: Radu Petrescu, AVAR: Bogdan Dumitrache

Horațiu Feșnic. Mircea Grigoriu, Ioan Corb. Radu Petrescu, Bogdan Dumitrache Stadion: 1 Mai - Slobozia

S-au jucat

FC Argeș - Rapid 2-2

Au marcat: Bettaieb ('65), ('72) / Pașcanu ('37), Paraschiv ('52)

Echipele de start:

FC Argeş: Straton – Tofan, Tudose, Sadriu, Borţa – Rădescu, Raţă, Blagaic – Idowu, Matos, Bettaieb

Straton – Tofan, Tudose, Sadriu, Borţa – Rădescu, Raţă, Blagaic – Idowu, Matos, Bettaieb Rezerve: Căbuz, Crăciun, Oancea, Briceag, Seto, Sierra, Emmers, Pîrvu, Brobbey, Manole, M. Marin, Moldovan

Căbuz, Crăciun, Oancea, Briceag, Seto, Sierra, Emmers, Pîrvu, Brobbey, Manole, M. Marin, Moldovan Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Rapid: Aioani – Onea, Ciobotariu, Paşcanu, Sălceanu – Christensen, Keita, Grameni – Moruţan, Paraschiv, Borza

Aioani – Onea, Ciobotariu, Paşcanu, Sălceanu – Christensen, Keita, Grameni – Moruţan, Paraschiv, Borza Rezerve : Briciu, Simonia, Todoran, Hromada, Şucu, Dobre, Hazrollaj, Burmaz, Koljic, Costache

: Briciu, Simonia, Todoran, Hromada, Şucu, Dobre, Hazrollaj, Burmaz, Koljic, Costache Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Stadion: Orășenesc - Mioveni

Orășenesc - Mioveni Arbitru: Cătălin Roman. A1: Alexandru Filip, A2: Ionuț Neacșu. VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Andrei Antonie

Csikszereda - Botoșani 2-0

Au marcat: Eppel ('48), Ceara ('61)

Arbitru : Ene Mihai Laurențiu, Asistenți : Constantinescu Andrei, Bîrdeş Romică, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Slabu Stelian

: Ene Mihai Laurențiu, : Constantinescu Andrei, Bîrdeş Romică, : Costreie Sorin, : Slabu Stelian Stadion: Municipal - Miercurea Ciuc

Dinamo - CFR Cluj 0-0

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu

Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic Rezerve: Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu

Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Arbitru : Colţescu Sebastian, Asistenți : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Flueran Viorel Nicușor, AVAR : Marcu Claudiu

: Colţescu Sebastian, : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, : Flueran Viorel Nicușor, : Marcu Claudiu Stadion: Arcul de Triumf - București

Universitatea Craiova - U Cluj 5-0

Au marcat: Matei (3), Al Hamlawi (9, 48), Anzor (60), Băsceanu (73

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Marinescu Vasile

: Bîrsan Marcel, : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, : Popa Cătălin, : Marinescu Vasile Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 9 49 2 U Cluj 9 45 3 CFR Cluj 9 42* 4 Dinamo 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport