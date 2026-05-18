Guardiola pleacă de la City!  Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui

Pep Guardiola (55 de ani) se va despărți de Manchester City la finalul actualului sezon, după zece ani pe banca echipei engleze.

Anunțul oficial este așteptat după ultima etapă din Premier League, când City o va întâlni Aston Villa, pe 24 mai.

City a câștigat recent FA Cup, după o victorie la limită, 1-0 împotriva lui Chelsea, pe Wembley.

În cei zece ani petrecuți pe banca lui City, Guardiola a câștigat șase titluri de campioană în Premier League, inclusiv o performanță fără precedent: patru trofee consecutive.

Tot el a adus clubului primul trofeu din UEFA Champions League.

20 de trofee a câștigat Guardiola la Manchester City

Daily Mail scrie că surse apropiate clubului susțin că sponsorii și partenerii comerciali au fost deja informați despre despărțirea iminentă de Guardiola, iar în cercul apropiat al tehnicianului informația era cunoscută de mai mult timp.

Pep mai are un an de contract, însă se speculează că ar putea rămâne implicat într-o anumită măsură în structura clubului.

Clubul pregătește un moment special pentru a celebra moștenirea lăsată de Guardiola, în cadrul unei parade festive programate, luni, pe străzile din Manchester.

Printre favoriții pentru preluarea echipei, după plecarea lui Pep, se numără Enzo Maresca, fost tehnician al lui Chelsea, și Vincent Kompany, actualul antrenor al lui Bayern Munich și fost căpitan emblematic al lui Manchester City.

