El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”

Marius Baciu (51 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB.

Fostul jucător al Stelei va fi al treilea tehnician al fostei campioane în acest sezon, după plecările lui Elias Charalambous și Mirel Rădoi.

Marius Baciu s-a înțeles cu gruparea patronată de Gigi Becali și va prelua echipa înaintea barajului pentru Conference League.

Finanțatorul celor de la FCSB a făcut anunțul:

„L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă” , a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB va întâlni Botoșani pe 24 mai, de la 20:30, în semifinala barajului, iar în cazul unei victorii, va da peste Dinamo în finală.

Marius Baciu și-a început cariera de antrenor la Voința Sibu în 2009 și a mai pregătit echipe precum Poli Iași, Concordia Chiajna și Juventus București, la cea din urmă având un mandat de aproape 2 ani.

Ultima aventură a lui Baciu a fost la echipa de Liga 3, Păușești Otăsău, unde a avut o funcție în conducere.

Retras ca jucător din 2008, Baciu a evoluat pentru următoarele echipe:

Inter Sibiu

Gaz Metan Mediaș

Steaua București

Lille

Oberhausen

Panserraikos

Oțelul Galați

U Cluj

În ultimii doi ani, Marius Baciu a fost analist sportiv la Prima Sport.

Elias Charalambous a părăsit echipa la finalul sezonului regulat, iar Mirel Rădoi a plecat la jumătatea play-out-ului. De atunci, FCSB l-a instalat interimar pe Lucian Filip.

