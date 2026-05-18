Dus direct la spital! FOTO: Luan Campos s-a prăbușit pe gazon la un duel cu Chică-Roșă. Semne disperate către Ambulanță!

Petrolul - Oțelul Galați 1-5. Luan Campos (24 de ani) a fost implicat într-un duel cu un adversar, în urma căruia a ajuns la spital.

Partida de la Ploiești a jucat un rol foarte important în calculele pentru evitarea retrogradării în cazul „lupilor”, în timp ce gălățenii nu mai avea nicio miză în această întâlnire.

În minutul 53, Jyry a executat o lovitură de la colț, iar Luan Campos a sărit la cap alături de Chică-Roșă, pentru a respinge balonul, iar jucătorul Oțelului s-a prăbușit pe gazon în urma duelului.

În acel moment, colegii de echipă și-au pus mainile în cap, inclusiv cei de pe marginea terenului, iar arbitrul a facut semne disperate pentru ca echipa medicală să intre pe teren.

Ulterior, brazilianul a fost preluat de ambulanță, care l-a dus direct la spital.

Campos a fost înlocuit de Paz după 6 minute, iar partida s-a încheiat cu scorul de 5-1 pentru gălățeni, Petrolul evitând retrogradarea datorită eșecului celor de la Farul, 0-1 cu Metaloglobus.

