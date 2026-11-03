- Adrian Mutu (47 de ani) a comentat declarațiile lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) după eșecul suferit de FCSB cu U Cluj, scor 0-1.
- Tehnicianul roș-albaștrilor a criticat arbitrajul lui Iulian Călin, considerând că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile sale.
„Centralul” a fost dur criticat și de Gigi Becali, patronul FCSB, care a lansat mai multe acuzații și jigniri la adresa acestuia.
Adrian Mutu l-a pus la zid pe Laurențiu Reghecampf: „Aș avea ceva să-i reproșez”
Adrian Mutu nu a fost de acord cu declarațiile antrenorului de la FCSB de la finalul meciului, atunci când l-a criticat pe Iulian Călin.
„Briliantul” consideră neadecvate astfel de afirmații. Mutu a comentat și jocul roș-albaștrilor, dar și deciziile luate de Reghecampf în timpul meciului.
„A pierdut un meci și deja a început cu arbitrii. Cred că nu-și au rostul astfel de comentarii. Își aveau rostul acum 10 ani sau când a câștigat el campionatul. Nu au treabă una cu alta. Dacă ar analiza mai bine, ar vedea că FCSB n-a avut așa de multe ocazii.
Un joc slăbuț, să începem cu partea asta. Pentru două echipe bune din campionatul nostru, a fost un meci slăbuț. Două strategii diferite.
Aș avea ceva să-i reproșez lui Reghe, faptul că, dacă decizi să ai o strategie, dacă adversarul îți permite să conduci jocul, atunci trebuie să faci mai mult, mai multă viteză, jucători buni unu contra unu”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.
Vorbim și de schimbarea cu Joao Paulo (n.r. – în locul lui Korenica, la pauză), eu n-am înțeles-o. E un jucător pe care îl folosești număr 10 și nu are aceste caracteristici. Adrian Mutu
U Cluj a câștigat cu 1-0, grație golului marcat de Jovo Lukic în minutul 77. A fost prima înfrângere a celor de la FCSB în campionat după revenirea lui Laurențiu Reghecampf.
Roș-albaștrii au ajuns la două eșecuri consecutive, după cel suferit în Cupa României cu Gloria Bistrița (0-1), și au ieșit din zona locurilor de play-off.
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Ce a declarat Laurențiu Reghecampf: „A fost totul cam prea într-o direcție”
Tehnicianul FCSB a pus l-a pus la zid pe arbitrul Iulian Călin, considerând că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile sale.
„Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. Cred că rezultatul este nedrept, dar așa se întâmplă când îți creezi ocazii și nu marchezi.
E dificil pentru mine, pentru că suntem la cald, și nu-mi place să vorbesc despre arbitraj. A fost totul cam prea într-o direcție. Când stai 3-4 minute la golul nostru pe care l-au anulat... Probabil că e ofsaid, dar, din ce am văzut noi, piciorul lui Cristea e mai în interior decât corpul lui Stoian. E decizia dânșilor, n-avem ce face.
La ultima fază, mingea se duce spre Drăguș, iar jucătorul lor este foarte inteligent. Se duce cu mâna, deviază mingea, apoi pleacă din zona arbitrului. I-am spus arbitrului...
În fine, mi se pare puțin suspect, având în vedere originea domnului arbitru și ce s-a întâmplat pe teren”, a spus Laurențiu Reghecampf la Digi Sport.
VIDEO. Golul marcat de Lukic în U Cluj - FCSB 1-0