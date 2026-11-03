„Aș avea ceva să-i reproșez”  Nu l-a iertat pe Laurențiu Reghecampf: „Deja a început” +8 foto
Laurențiu Reghecampf
Superliga

„Aș avea ceva să-i reproșez” Nu l-a iertat pe Laurențiu Reghecampf: „Deja a început”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 11:11
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 11:11
  • Adrian Mutu (47 de ani) a comentat declarațiile lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) după eșecul suferit de FCSB cu U Cluj, scor 0-1.
  • Tehnicianul roș-albaștrilor a criticat arbitrajul lui Iulian Călin, considerând că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile sale.
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„Centralul” a fost dur criticat și de Gigi Becali, patronul FCSB, care a lansat mai multe acuzații și jigniri la adresa acestuia.

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Adrian Mutu l-a pus la zid pe Laurențiu Reghecampf: „Aș avea ceva să-i reproșez”

Adrian Mutu nu a fost de acord cu declarațiile antrenorului de la FCSB de la finalul meciului, atunci când l-a criticat pe Iulian Călin.

„Briliantul” consideră neadecvate astfel de afirmații. Mutu a comentat și jocul roș-albaștrilor, dar și deciziile luate de Reghecampf în timpul meciului.

A pierdut un meci și deja a început cu arbitrii. Cred că nu-și au rostul astfel de comentarii. Își aveau rostul acum 10 ani sau când a câștigat el campionatul. Nu au treabă una cu alta. Dacă ar analiza mai bine, ar vedea că FCSB n-a avut așa de multe ocazii.

Un joc slăbuț, să începem cu partea asta. Pentru două echipe bune din campionatul nostru, a fost un meci slăbuț. Două strategii diferite.

Aș avea ceva să-i reproșez lui Reghe, faptul că, dacă decizi să ai o strategie, dacă adversarul îți permite să conduci jocul, atunci trebuie să faci mai mult, mai multă viteză, jucători buni unu contra unu”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Vorbim și de schimbarea cu Joao Paulo (n.r. – în locul lui Korenica, la pauză), eu n-am înțeles-o. E un jucător pe care îl folosești număr 10 și nu are aceste caracteristici. Adrian Mutu

U Cluj a câștigat cu 1-0, grație golului marcat de Jovo Lukic în minutul 77. A fost prima înfrângere a celor de la FCSB în campionat după revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

Roș-albaștrii au ajuns la două eșecuri consecutive, după cel suferit în Cupa României cu Gloria Bistrița (0-1), și au ieșit din zona locurilor de play-off.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

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Ce a declarat Laurențiu Reghecampf: „A fost totul cam prea într-o direcție”

Tehnicianul FCSB a pus l-a pus la zid pe arbitrul Iulian Călin, considerând că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile sale.

„Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. Cred că rezultatul este nedrept, dar așa se întâmplă când îți creezi ocazii și nu marchezi.

E dificil pentru mine, pentru că suntem la cald, și nu-mi place să vorbesc despre arbitraj. A fost totul cam prea într-o direcție. Când stai 3-4 minute la golul nostru pe care l-au anulat... Probabil că e ofsaid, dar, din ce am văzut noi, piciorul lui Cristea e mai în interior decât corpul lui Stoian. E decizia dânșilor, n-avem ce face.

Poziția lui Stoian la golul anulat din min. 44 Poziția lui Stoian la golul anulat din min. 44
Poziția lui Stoian la golul anulat din min. 44

La ultima fază, mingea se duce spre Drăguș, iar jucătorul lor este foarte inteligent. Se duce cu mâna, deviază mingea, apoi pleacă din zona arbitrului. I-am spus arbitrului...

În fine, mi se pare puțin suspect, având în vedere originea domnului arbitru și ce s-a întâmplat pe teren”, a spus Laurențiu Reghecampf la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în U Cluj - FCSB 1-0

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