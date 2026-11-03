Înapoi în Polonia? Edi Iordănescu, favorit să-l înlocuiască pe Zeljko Kopic » Situația critică a clubului pe plan intern
Edi Iordănescu
Campionate

Înapoi în Polonia? Edi Iordănescu, favorit să-l înlocuiască pe Zeljko Kopic » Situația critică a clubului pe plan intern

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 10:15
  • Postul lui Zeljko Kopic (49 de ani) la Wieczysta Cracovia se clatină serios, după ce echipa poloneză a ajuns la 4 eșecuri consecutive în campionat și se află pe loc retrogradabil.
  • Conducerea clubului caută deja un înlocuitor, iar printre variante s-ar afla și Edi Iordănescu (48 de ani).
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Wieczysta Cracovia a pierdut meciul cu Jagiellonia, scor 1-3, în ultima etapă din Polonia, iar Zeljko Kopic ar urma să fie demis după o perioadă în care nu a confirmat pe banca echipei.

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Edi Iordănescu, înlocuitorul lui Kopic la Wieczysta Cracovia?

În acest sens, conducerea clubului caută deja un înlocuitor pentru fostul antrenor al lui Dinamo, iar printre variantele luate în calcul s-ar afla și Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, potrivit fanatik.ro.

Negocierile cu Iordănescu Jr. ar fi început deja, iar cei de la Wieczysta Cracovia sunt încrezători că antrenorul român va accepta în cele din urmă propunerea.

Deși este nou-promovată în prima ligă din Polonia, Wieczysta este o echipă cu un potențial financiar ridicat, iar acest motiv ar putea cântări enorm în negocierile cu Edi Iordănescu.

Tehnicianul român nu este străin de campionatul polonez. Iordănescu a antrenat-o pentru o scurtă perioadă pe Legia Varșovia, în perioada iulie - octombrie 2025.

A câștigat totuși un trofeu, Supercupa Poloniei, iar după plecarea de la echipă nu și-a mai găsit un nou angajament.

Wieczysta se află pe ultimul loc în campionat, cu doar 8 puncte acumulate după 13 etape. Are 4 înfrângeri consecutive.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, gruparea din Cracovia a câștigat un singur meci, 3-0 cu Wisla Plock, pe 9 octombrie. Wieczysta a mai obținut două remize.

Edi Iordănescu a refuzat-o pe Dinamo Kiev

Edi Iordănescu a fost foarte aproape să revină recent în antrenorat, la Dinamo Kiev. A respins propunerea clubului, familia cerându-i să nu lucreze în Ucraina în timpul războiului cu Rusia.

După ce a refuzat oferta din Ucraina, românul ar fi fost dorit de Al Fateh, dar și de naționala Bulgariei, dar nicio mutare nu s-a concretizat.

Edi Iordănescu a antrenat naționala României în 28 de partide. Sub comanda sa, „tricolorii” au participat la Euro 2024, acolo unde au avut un parcurs peste așteptări.

România a ajuns până în optimile competiției, unde a fost învinsă de Olanda, scor 0-3.

De-a lungul carierei sale, Edi le-a mai pregătit pe Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș.

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