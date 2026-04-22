Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”

Adrian Mutu & Olimpiu Moruțan
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 22:47
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 23:54
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre Olimpiu Moruțan (26 de ani) și a spus că are încredere că acesta ar putea „exploda” în sezonul viitor al Ligii 1.

Transferat în iarnă de Rapid, Olimpiu Moruțan nu a ajuns încă la forma pe care o așteptau conducătorii giuleșteni.

Adrian Mutu, mesaj de susținere pentru Olimpiu Moruțan: „E o investiție bună”

Întrebat despre situația în care se află Olimpiu Moruțan la Rapid, „Briliantul” a declarat că odată ce va face pregătirea de vară alături de gruparea giuleșteană, acesta ar trebui să aibă mai multe contribuții pe teren.

„Moruțan, după părerea mea, este o investiție bună. La anul, probabil va fi un jucător (n.r. important)... Eu îl știu personal. Adică, ce ne-a arătat și nouă...

Are nevoie de continuitate, de pregătire. El poate să joace și inter, și la dreapta, și în spatele vârfului”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

2 milioane de euro
este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

De la transferul în Giulești, Olimpiu Moruțan a jucat 14 meciuri în tricoul alb-vișiniu, fără a reuși să înscrie. Totuși, acesta a oferit trei pase de gol.

Pentru Rapid urmează partida cu Dinamo, un adevărat derby, meciul fiind programat duminică, 26 aprilie, de la 21:00. Partida va putea fă urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După cinci etape disputate în play-off, giuleștenii ocupă locul al patrulea, la două puncte distanță de CFR Cluj, echipa clasată pe poziția a treia.

labels.photo-gallery

