Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre opțiunile pe care le are pentru postul de antrenor principal, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Tehnicianul s-a despărțit de FCSB marți, după doar 5 etape, iar Mihai Stoica a informat, miercuri, că varianta revenirii lui Elias Charalambous a picat.

Gigi Becali: „MM a zis că are 20 de antrenori pe listă”

Cu toate acestea, patronul de la FCSB nu este îngrijorat, susținând că există suficiente opțiuni pe lista prezentată de președintele CA.

„A refuzat (n.r. - Charalambous). A zis MM că nu [vine] și gata, ce să fac? Stau acum... Hai noroc! Ce să facem? Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare.

Răbdare până când o să-i bat iar pe toți, cum i-am bătut până acum. O să-i bat încontinuu și iar mă calific. Recunosc că sunt în groapă, dar când voi ieși din groapă...

Nu știu cine e (n.r. noul antrenor), MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare. MM așa vrea (n.r. antrenor străin).

Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FOTO. Farul - FCSB 2-3 , ultimul meci cu Mirel Rădoi pe bancă

Ultimele patru partide pe care FCSB le mai are de jucat în acest sezon:

FCSB - Petrolul, 24 aprilie, 20:30

Csikszereda - FCSB, 1 mai, 20:30

FCSB - Unirea Slobozia, în jurul datei de 9 mai

Hermannstadt - FCSB, în jurul datei de 16 mai

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

