Fără reciprocitate  Câte bilete au primit rapidiștii la derby-ul cu Dinamo: vor sta la inelul 3 + ce pregătesc „alb-roșii”

S-a stabilit câte bilete vor primi suporterii Rapidului la partida cu Dinamo, meci din prima etapă a returului din play-off. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00.

Partida dintre cele două rivale bucureștene este una foarte importantă, deoarece ambele echipe au ca obiectiv în acest sezon clasarea pe unul dintre locurile care duce în preliminariile cupelor europene.

Câți suporteri rapidiști vor fi pe stadion la meciul cu Dinamo

După ce cluburile nu s-au mai înțeles pentru o reciprocitate, ca urmare a deciziei luată de Rapid de a jucat toate meciurile din play-off pe Giulești, suporterii rapidiști vor avea un număr limitat de bilete la partida de pe Arena Națională.

Dacă la partida de pe Giulești, fanii lui Dinamo au avut la dispoziție doar 700 de bilete, giuleștenii primesc acum 2.750 de tichete, conform prosport.ro, adică cele 5 procente din capacitatea Arenei, prevăzute de regulament.

În plus, organizatorii au luat decizia ca sectorul fanilor Rapidului să fie amplasat la inelul al treilea, ultimul al Peluzei Sud a Arenei Naționale.

În 2024, atunci când au avut parte de același tratament, membrii galeriei rapidiste au boicotat partida.

Dinamoviștii pregătesc o scenografie în memoria lui Mircea Lucescu

La partida cu Rapid, suporterii lui Dinamo, recunoscuți pentru scenografiile pe care le-au realizat de-a lungul timpului, pregătesc un moment special dedicat marelui antrenor Mircea Lucescu, cel care a decedat pe 7 aprilie.

„Coregrafia care se pregătește pentru meciul cu Rapid este una istorică și este despre Mircea Lucescu. Este omagiul nostru pentru cel mai mare Om de fotbal pe care l-a dat Dinamo.

O personalitate respectată de întreaga lume. PCH pregătește un spectacol care va fi prezentat nu doar de paginile Ultras, ci și de presa internațională. Încă o dată, vom fi cei mai mândri suporteri”, au transmis suporterii, pe pagina de Facebook DDB Italia.

