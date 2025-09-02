Adrian Rus, prezentat oficial Refuzat de FCSB, internaționalul român a semnat cu Universitatea Craiova » Detaliile contractului

Adrian Rus (29 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova.

Internaționalul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu formația din Bănie.

Universitatea Craiova și-a întărit lotul pentru duelurile din Conference League. L-a transferat pe Adrian Rus, jucător cu experiență europeană.

Adrian Rus, prezentat oficial de Universitatea Craiova

Rus era liber de contract după despărțirea de Pisa. Stoperul a semnat un contract valabil pe un an cu oltenii.

„Bun venit la Știința, Adrian Rus!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României.

Succes în familia alb-albastră!”, a anunțat Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Rus ar putea debuta pentru formația antrenată de Mirel Rădoi la duelul cu Farul Constanța, programat pe 14 septembrie, după pauza cauzată de meciurile internaționale.

Inițial, fotbalistul a fost dorit de FCSB, însă Gigi Becali a oprit negocierile după ce impresarul internaționalului român ar fi cerut un comision de 100.000 de euro, ceea ce l-a enervat pe patronul roș-albaștrilor.

1 aprilie 2019 este data la care Adrian Rus a jucat ultimul meci în Liga 1. La acea vreme evolua pentru Sepsi

