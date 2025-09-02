Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025 +5 foto
Documentarul „Bölöni - Povestea unei legende” va avea premiera internațională la CineFest și va ajunge în curând și în cinematografele din România (colaj foto GOLAZO.ro)
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 15:06
  • Așteptarea se apropie de sfârșit. Documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” își face, în sfârșit, debutul pe marele ecran.
  • La trei ani de la începutul filmărilor, pelicula despre viața lui Loți Bölöni va avea premiera la Festivalul Internațional de Film de la Miskolc (Ungaria).

Realizatorii filmului au început proiectul în 2022 sub titlul „Bölöni - Povestea unei legende”, dar între timp au ajuns la concluzia că este mai potrivit „Bölöni - legenda transilvăneană”.

Premiera filmului „Bölöni - legenda transilvăneană” va avea loc pe 10 septembrie la CineFest 2025

Săptămâna viitoare, miercuri, 10 septembrie 2025, filmul care oferă un portret detaliat al fostului internațional român László Bölöni (72 de ani) își va face premiera internațională în Ungaria.

Proiecția va avea loc în cadrul CineFest 2025, Festivalul Internațional de Film de la Miskolc, ajuns la cea de-a 21-a ediție.

Pe 1 septembrie, Bölöni a primit forma finală a filmului, pregătindu-se astfel să-și revadă viața și cariera transpusă pe marele ecran.

CineFest este unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa Centrală, dedicat promovării filmului de autor, documentarelor, producțiilor independente și creațiilor maghiare.

Inclus la secțiunea CineDocs, dedicată documentarelor și portretelor reale, filmul intitulat în maghiară „Bölöni – Az erdélyi legenda”, va avea și o a doua proiecție programată joi, 11 septembrie 2025.

Festivalul combină premiere internaționale cu o atmosferă de festival local, atrăgând atât publicul larg, cât și profesioniști din cinematografie. Este locul unde filmele noi pot fi descoperite înainte de lansarea comercială și unde comunitatea cinefilă se întâlnește cu creatori de renume.

Interesul pentru documentarul despre viața lui Bölöni este impresionant. Organizatorii au anunțat că biletele s-au vândut rapid, iar prețul unui bilet este de 1.200 de forinți (aproximativ 3,5 euro).

Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă pe marele ecran viața și cariera unui adevărat simbol al fotbalului românesc și internațional.

Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Gică Hagi, intervievat de realizatorii documentarului „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Realizatorii filmului „Bölöni - legenda transilvăneană” au lucrat cu sute de casete video Foto: Facebook Mircea Lucescu a vorbit despre cariera Loți Bölöni Foto: Facebook Bölöni a fost filmat și acasă, la Nisa FOTO: Nemzetisport / Zsófia Nyirkos
Premiera în România: „Bölöni – Legenda transilvăneană” ajunge la Târgu Mureș pe 20 octombrie

Filmul va fi disponibil în cinematografele din România și Ungaria începând cu luna octombrie 2025.

Din informațiile GOLAZO.ro, documentarul sportiv-biografic despre László Bölöni va avea premiera pentru publicul larg în jurul datei de 20 octombrie, la Târgu Mureș, orașul natal al legendei fotbalului românesc, urmată de proiecții la București și apoi la Budapesta.

Premiera filmului a fost reprogramată de mai multe ori din motive logistice și financiare. Producătorii au fost nevoiți să caute sponsori suplimentari, deoarece costurile de post-producție și drepturile de autor, inclusiv cele cerute de UEFA, s-au dovedit ridicate.

Producția a fost finanțată de statul maghiar prin Institutul Național de Film al Ungariei, cu aproximativ 240.000 de euro, și susținută de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), care a acoperit o parte din costurile post-producției, inclusiv drepturile de utilizare a materialelor de arhivă.

Staruri internaționale, în documentarul despre Loți Bölöni

Documentarul include interviuri cu mari personalități ale fotbalului mondial și românesc, printre care: Cristiano Ronaldo, Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă, Axel Witsel, Raphael Varane, Petr Cech, Tibor Nyilasi și regretatul Helmut Duckadam.

De asemenea, a acceptat să fie intervievat și Valentin Ceaușescu, iar foștii coechipieri ai lui Bölöni de la Steaua, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, contribuie cu amintiri despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei.

Alți participanți includ adversari, foști elevi ai lui Loți și conducători: Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Rui Jorge, Kim Kallstrom, Hugo Viana, Pedro Barbosa, Luciano D’onofrio, Víctor Muñoz și Migueli, precum și scriitorul și publicistul român Mircea Dinescu.

Regizorul principal, Kollarik Tamás, a explicat dificultățile legate de implicarea lui Cristiano Ronaldo, starul mondial descoperit de Bölöni la Sporting Lisabona. Programul foarte încărcat al lui CR7 a fost unul dintre motivele întârzierii apariției filmului.

Filmări internaționale și tehnologie de top

Echipa de filmare a realizat materiale în 12 țări și 60 de orașe din Europa, printre care România, Ungaria, Franța, Belgia, Portugalia, Spania și Anglia, având acces la locații speciale precum stadionul Old Trafford și centrul de antrenament al Manchester United.

Imaginile de arhivă au fost readuse la viață prin tehnologia 3D parallax, iar muzica originală a fost compusă de Attila Pacsay, adăugând un impact emoțional puternic documentarului.

O biografie detaliată

Regizorii subliniază că filmul nu este un sport movie clasic, ci un portret complet al vieții lui Bölöni, cu imagini de arhivă, interviuri și secvențe din cariera de jucător și antrenor.

Co-regizorul Attila Szabo a explicat că procesul de selecție a materialelor a fost dificil și costisitor, implicând vizionarea a numeroase arhive din mai multe țări.

Unii experți români și maghiari în fotbal au vizionat deja filmul, i-au făcut comentarii foarte frumoase, sunt entuziasmați, dar și optimiști în legătură cu modul în care va fi primit de publicul din România și Ungaria. Attila Szabo, co-regizor

Ladislau Boloni ungaria film documentar Boloni
