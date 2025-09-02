L-a deturnat U Craiova de la FCSB?  Mihai Rotaru, dezvăluiri despre transferul lui Adrian Rus : „Am fost nevoiți să facem asta”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a venit cu o primă reacție după ce oltenii l-au transferat pe internaționalul român Adrian Rus (29 de ani).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi vrea să-și întărească lotul înainte de partidele din Conference League, așa că l-au transferat pe fundașul Adrian Rus.

Ce spune Mihai Rotaru despre „deturnarea” de la FCSB

Patronul Universității Craiova a precizat că nu a plătit niciun comision pentru mutarea lui Adrian Rus, în contextul în care finanțatorul FCSB afirmase că impresarul jucătorului solicitase 100.000 de euro.

„Discuțiile cu Rus sunt de mai bine de două săptămâni, doar că am fost nevoiți să așteptăm până ce jucătorul și-a rezolvat problemele cu Pisa.

Universitatea Craiova nu a plătit niciun comision vreunui impresar pentru că Rus nu a venit cu vreunul! Nu s-a pus niciodată problema de a fi deturnat de alte echipe”, a declarat Mihai Rotaru, conform gsp.ro.

Inițial, Adrian Rus a fost dorit de FCSB, însă Gigi Becali a oprit negocierile după ce impresarul internaționalului român ar fi cerut un comision de 100.000 de euro, ceea ce l-a enervat pe patronul roș-albaștrilor.

22 de selecții și un gol are Adrian Rus pentru echipa națională

Universitatea Craiova a pus ochii pe încă un jucător

Craiova ar mai dori să-l aducă și Monday Etim. Nigerianul este jucătorul formației din liga a doua din Danemarca, Hillerod, acolo unde a înscris 14 goluri în 39 de meciuri.

350.000 de euro valorează Monday Etim, conform Transfermarkt

