Anomalie pe bani publici la Galați Consiliul Local dă 85% din bugetul pentru sport unui privat, echipa de fotbal, în timp ce s-a stopat construcția bazinului și a sălii
foto: Sport Pictures
Superliga

Anomalie pe bani publici la Galați Consiliul Local dă 85% din bugetul pentru sport unui privat, echipa de fotbal, în timp ce s-a stopat construcția bazinului și a sălii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 15:28
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 21:23
  • Oțelul Galați, echipa de fotbal din Liga 1, entitate de drept privat, s-a ales doar pentru a doua jumătate a anului 2025 cu peste 1.000.000 de euro din partea autorităților locale.
  • Toate celelalte proiecte din județ, referitoare la sport, vor avea o finanțare de sub 160.000 de euro.
  • În schimb, primarul Galațiului anunță în presa locală că bazinul de înot și sala polivalentă, două obiective care urmau să fie construite, sunt puse în așteptare.
  • În ultimii 3 ani, Oțelul a primit din bani publici mai mult decât ar urma să coste întreaga construcție a bazinului din oraș.

Guvernul continuă seria măsurilor de austeritate, taie de peste tot, anunță concedieri masive în structura autorităților locale, dar unele Primării și Consilii Locale nu renunță la a lua decizii care sunt extrem de controversate în ceea ce privește finanțarea sportului.

Iar unul dintre exemple este ceea ce se petrece la Galați.

Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză
Citește și
Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză
Citește mai mult
Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză

Anomalie pe bani publici la Galați

Săptămâna trecută, Consiliul Local a votat cu majoritate de voturi, partidul PACT pentru Galați fiind împotrivă, adoptarea bugetului pentru finanțarea sportului din oraș.

Suma propusă pentru a fi împărțită pentru a doua jumătate a anului 2025 este de 6.000.000 de lei, ceea ce înseamnă aproape 1,2 milioane de euro.

Din această sumă însă, cea mai mare parte, peste 85%, a fost direcționată către un club privat. E vorba despre Oțelul, care activează în Liga 1 de fotbal. Suma alocată: 5,14 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

Clubul a aplicat pentru finanțare cu un dosar care avea un program cu titlul „Inimă de Oțel pentru Galați”.

Restul sumei a fost împărțită celorlalte 6 cluburi sau programe destinate sportului:

  • United Galați - 800.000 lei
  • Club Sportiv Universitatea Galați - 25.000 lei
  • Asociația Fotbal Club Universitatea Galați - 15.000 lei
  • Asociația Județeană de Dans Sportiv - 8.000 lei
  • Asociația Club Sportiv Smart Galați - 7.000 lei
  • Asociația Clubul Sportiv Pol Gal Danub - 5.000 lei

Echipa de fotbal din Liga 1 se alese și în primăvară cu circa 3.000.000 de lei, din partea Consiliului Județean, de această ca finanțare pentru un dosar care susținea implementarea proiectului „Performanță de Oțel și Identitate Gălățeană prin Fotbal”.

În schimb, echipa de handbal CSM Galați, care activează în prima ligă feminină, nu s-a ales cu vreun euro, iar campionatul a început în weekend-ul precedent.

Echipa e chiar deținută de Primărie, așa cum se întîmplă în tot handbalul românesc, iar fără fondurile de la autoritatea locală, cei care conduc clubul au luat decizia de a face deplasarea în prima etapă, la Brașov, pentru jocul cu Corona, doar cu junioare. Iar scorul final a fost umilitor: 40-20 pentru brașovence.

Aproape sigur, CSM Galați se va retrage din campionat.

Construcția bazinului de înot și a sălii polivalente din Galați, oprite

În plus, deși peste 1 milion de euro din bugetul local al fost direcționați către un club privat, echipa de fotbal din Liga 1, Primăria a anunțat chiar prin vocea primarului Ionuț Pucheanu că cele două foarte importante proiecte de infrastructură în domeniul sportului, care urmau să fie realizate în Galați, au fost suspendate.

E vorba despre bazinul de înot și de sala polivalentă. „Bazinul este suspendat, ca și construcție. Sala noastră multifuncțională e și ea pe hold”, a declarat primarul Galațiului la Pro Lider FM.

Valoarea contractului pentru construcția bazinului din Galați e de puțin peste 20 de milioane de lei, circa 4 milioane de euro.

Sala și bazinul urmau să fie finanțate cu bani de la Compania Națională de Investiții, însă Guvernul Bolojan a stopat aproape toate marile proiecte de investiții în zona sportului, cel puțin până la 1 ianuarie 2026.

În schimb, Bolojan a afirmat că unde autoritatea locală consideră că proiectul e de mare importanță și trebuie neapărat continuat, poate fi derulat, dar cu finanțare din bugetul local.

40%
din bugetul de venituri al Oțelului pe anul 2024, care a fost în cuantum total de 5,6 milioane de euro, a fost acoperit prin finanțarea autorităților locale din Galați, restul veniturilor fiind din sponsorizări, drepturi TV și bilete la meciuri

Oțelul, finanțare în 3 ani cât valoarea bazinului de înot din Galați

Construcția bazinului din Galați a fost stopată. Valoarea estimată a acestui proiect e de puțin peste 4 milioane de euro, fără TVA.

Doar în ultimii 3 ani, inclusiv 2025, echipa de fotbal Oțelul Galați a primit din partea autorităților locale o sumă mai mare decât cea prevăzută pentru bazinul de înot didactic și de agrement.

Banii primiți de Oțelul Galați din fondurile publice

ANUL FINANȚARE AUTORITATE LOCALĂ OȚELUL
20231.100.000
2024 2.300.000
2025 1.600.000
TOTAL 5.000.000 euro
Trebuie să susţinem această echipă atât de iubită de gălăţeni. Oţelul este un brand, aduce multă bucurie gălăţenilor, oamenii merg la stadion să susţină echipa, să trăiască emoţiile meciurilor, să se bucure de fotbal şi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă ca această echipă să meargă mai departe, cu cât mai multe succese. Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, în aprilie 2025

Citește și

Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025
Diverse
15:06
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025
Citește mai mult
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025
Achiziție U21 de urgență la FCSB Campioana a ajuns să nu aibă jucător convocat la naționala de tineret și negociază pentru a aduce un fotbalist
Superliga
13:00
Achiziție U21 de urgență la FCSB Campioana a ajuns să nu aibă jucător convocat la naționala de tineret și negociază pentru a aduce un fotbalist
Citește mai mult
Achiziție U21 de urgență la FCSB Campioana a ajuns să nu aibă jucător convocat la naționala de tineret și negociază pentru a aduce un fotbalist

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
otelul galati Sala Polivalenta galati buget bazin de inot consiliul local
Știrile zilei din sport
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Nationala
12:17
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Stranieri
13:24
„Hagi a acceptat!” Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Citește mai mult
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:14
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
18:46
Protestatarii au oprit La Vuelta! Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
18:02
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
18:53
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Top stiri din sport
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Nationala
09:01
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
09:48
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Superliga
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Citește mai mult
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
11:20
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 17 rapid 10 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
03.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share