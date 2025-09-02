Anomalie pe bani publici la Galați Consiliul Local dă 85% din bugetul pentru sport unui privat, echipa de fotbal, în timp ce s-a stopat construcția bazinului și a sălii

Oțelul Galați, echipa de fotbal din Liga 1, entitate de drept privat, s-a ales doar pentru a doua jumătate a anului 2025 cu peste 1.000.000 de euro din partea autorităților locale.

Toate celelalte proiecte din județ, referitoare la sport, vor avea o finanțare de sub 160.000 de euro.

În schimb, primarul Galațiului anunță în presa locală că bazinul de înot și sala polivalentă, două obiective care urmau să fie construite, sunt puse în așteptare.

În ultimii 3 ani, Oțelul a primit din bani publici mai mult decât ar urma să coste întreaga construcție a bazinului din oraș.

Guvernul continuă seria măsurilor de austeritate, taie de peste tot, anunță concedieri masive în structura autorităților locale, dar unele Primării și Consilii Locale nu renunță la a lua decizii care sunt extrem de controversate în ceea ce privește finanțarea sportului.

Iar unul dintre exemple este ceea ce se petrece la Galați.

Anomalie pe bani publici la Galați

Săptămâna trecută, Consiliul Local a votat cu majoritate de voturi, partidul PACT pentru Galați fiind împotrivă, adoptarea bugetului pentru finanțarea sportului din oraș.

Suma propusă pentru a fi împărțită pentru a doua jumătate a anului 2025 este de 6.000.000 de lei, ceea ce înseamnă aproape 1,2 milioane de euro.

Din această sumă însă, cea mai mare parte, peste 85%, a fost direcționată către un club privat. E vorba despre Oțelul, care activează în Liga 1 de fotbal. Suma alocată: 5,14 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

Clubul a aplicat pentru finanțare cu un dosar care avea un program cu titlul „Inimă de Oțel pentru Galați”.

Restul sumei a fost împărțită celorlalte 6 cluburi sau programe destinate sportului:

United Galați - 800.000 lei

Club Sportiv Universitatea Galați - 25.000 lei

Asociația Fotbal Club Universitatea Galați - 15.000 lei

Asociația Județeană de Dans Sportiv - 8.000 lei

Asociația Club Sportiv Smart Galați - 7.000 lei

Asociația Clubul Sportiv Pol Gal Danub - 5.000 lei

Echipa de fotbal din Liga 1 se alese și în primăvară cu circa 3.000.000 de lei, din partea Consiliului Județean, de această ca finanțare pentru un dosar care susținea implementarea proiectului „Performanță de Oțel și Identitate Gălățeană prin Fotbal”.

În schimb, echipa de handbal CSM Galați, care activează în prima ligă feminină, nu s-a ales cu vreun euro, iar campionatul a început în weekend-ul precedent.

Echipa e chiar deținută de Primărie, așa cum se întîmplă în tot handbalul românesc, iar fără fondurile de la autoritatea locală, cei care conduc clubul au luat decizia de a face deplasarea în prima etapă, la Brașov, pentru jocul cu Corona, doar cu junioare. Iar scorul final a fost umilitor: 40-20 pentru brașovence.

Aproape sigur, CSM Galați se va retrage din campionat.

Construcția bazinului de înot și a sălii polivalente din Galați, oprite

În plus, deși peste 1 milion de euro din bugetul local al fost direcționați către un club privat, echipa de fotbal din Liga 1, Primăria a anunțat chiar prin vocea primarului Ionuț Pucheanu că cele două foarte importante proiecte de infrastructură în domeniul sportului, care urmau să fie realizate în Galați, au fost suspendate.

E vorba despre bazinul de înot și de sala polivalentă. „Bazinul este suspendat, ca și construcție. Sala noastră multifuncțională e și ea pe hold”, a declarat primarul Galațiului la Pro Lider FM.

Valoarea contractului pentru construcția bazinului din Galați e de puțin peste 20 de milioane de lei, circa 4 milioane de euro.

Sala și bazinul urmau să fie finanțate cu bani de la Compania Națională de Investiții, însă Guvernul Bolojan a stopat aproape toate marile proiecte de investiții în zona sportului, cel puțin până la 1 ianuarie 2026.

În schimb, Bolojan a afirmat că unde autoritatea locală consideră că proiectul e de mare importanță și trebuie neapărat continuat, poate fi derulat, dar cu finanțare din bugetul local.

40% din bugetul de venituri al Oțelului pe anul 2024, care a fost în cuantum total de 5,6 milioane de euro, a fost acoperit prin finanțarea autorităților locale din Galați, restul veniturilor fiind din sponsorizări, drepturi TV și bilete la meciuri

Oțelul, finanțare în 3 ani cât valoarea bazinului de înot din Galați

Construcția bazinului din Galați a fost stopată. Valoarea estimată a acestui proiect e de puțin peste 4 milioane de euro, fără TVA.

Doar în ultimii 3 ani, inclusiv 2025, echipa de fotbal Oțelul Galați a primit din partea autorităților locale o sumă mai mare decât cea prevăzută pentru bazinul de înot didactic și de agrement.

Banii primiți de Oțelul Galați din fondurile publice

ANUL FINANȚARE AUTORITATE LOCALĂ OȚELUL 2023 1.100.000 2024 2.300.000 2025 1.600.000 TOTAL 5.000.000 euro 5.000.000 euro

Trebuie să susţinem această echipă atât de iubită de gălăţeni. Oţelul este un brand, aduce multă bucurie gălăţenilor, oamenii merg la stadion să susţină echipa, să trăiască emoţiile meciurilor, să se bucure de fotbal şi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă ca această echipă să meargă mai departe, cu cât mai multe succese. Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, în aprilie 2025

