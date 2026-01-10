„Aștept chemarea lui Lucescu” Andrei Coubiș, mesaj direct pentru selecționerul României + de ce a ales U Cluj : „S-au scris foarte multe chestii de Dinamo” +6 foto
Andrei Coubiș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Aștept chemarea lui Lucescu” Andrei Coubiș, mesaj direct pentru selecționerul României + de ce a ales U Cluj: „S-au scris foarte multe chestii de Dinamo”

alt-text Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 14:28
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 14:29
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Andrei Coubiș (22 de ani) i-a transmis selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) că așteptă să fie convocat la naționala României.
  • Fundașul central a explicat de ce a ales să semneze cu Universitatea Cluj.

Născut la Milano, pe 29 septembrie 2003 din părinți români, Coubiș a jucat sub tricolor la naționalele U19, U20 și U21.

În urmă cu trei ani, stoperul a refuzat convocarea la naționala României și a ales să reprezinte Italia. El a fost convocat la naționala U20 a selecționei din Cizmă, dar nu a debutat.

Andrei Coubiș vrea să reprezinte România: „Aștept chemarea lui Lucescu”

La prima sa conferință de presă din postura de jucător al ardelenilor, fostul jucător al celor de la AC Milan a dezvăluit că este pregătit să joace din nou pentru România și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu.

„Eu aștept chemarea lui Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională.

Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România.

Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e”, a declarat Coubiș, fotbalist împrumutat de U Cluj de la Sampdoria.

Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Coubiș (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Coubiș: „Concret a fost doar U Cluj”

Coubiș a dezvăluit și motivul pentru care a ales U Cluj în detrimentul lui Dinamo. Fundașul a recunoscut că a purtat discuții în vară, dar a considerat varianta Sampdoria una mai bună.

„S-au scris foarte multe chestii de Dinamo și Craiova, dar concret a fost doar U Cluj. De asta am ales U Cluj.

Au fost mai multe echipe (n.r - în vară). Și atunci a trebuit să fac o alegere. Am luat decizia să rămân în Italia, în Serie B, unde a mers cum a mers”, a adăugat Coubiș.

100.000 de euro
este cota lui Andrei Coubiș, potrivit transfermarkt.ro

Întrebat de experiența acumulată la academia celor de la AC Milan, tânărul fotbalist a replicat:

„La Milan am avut un parcurs foarte bun. Am crescut ca om și ca jucător. Am învățat multe chestii de la mari antrenori și le voi duce cu mine toată cariera. Am lucrat cu Abate, care m-a învățat să mă apăr cum trebuie, să mă uit la spații, la tot. Massimo Oddo m-a învățat și el multe”.

Nu am avut idoli ca fundași, dar Virgil van Dijk e top pentru mine. L-am avut și pe Paolo Maldini la Milan, am vorbit de multe ori cu el, și el ar fi un reper. Andrei Coubiș, fundaș U Cluj

Andrei Coubiș: „Sunt un băiat simplu”

Coubiș se descrie drept un băiat simplu, iar tatuajele reprezintă una din pasiunile sale.

„Sunt un băiat simplu. Mă duc, mă antrenez și înapoi acasă, nu-mi trebuie șmecherie prin oraș. Hobby-urile mele sunt relaxarea și tatuajele, îmi place cum arată. Primul tatuaj l-am făcut acum doi ani și jumătate.

