Continuă tensiunile PSG - Dembele „Balonul de Aur” a refuzat oferta inițială de prelungire a contractului. Ce sumă cere starul francez

Ousmane Dembele (28 de ani) a refuzat oferta inițială de prelungire a contractului din partea celor de la PSG.

Câștigătorul „Balonului de Aur” continuă să-și mențină cerințele ridicate în privința salariului, după performanțele din sezonul anterior.

PSG se ocupă de prelungirea contractelor mai multor jucători și i-a făcut o ofertă și lui Dembele, după ce în toamna lui 2025 acesta a cerut un salariu mai mare, în urma câștigării Balonului de Aur.

Ousmane Dembele a refuzat oferta inițială de prelungire a contractului cu PSG

PSG își dorește ca Dembele să continue pe Parc de Princes, însă s-a lovit de un refuz, în primă fază, din partea atacantului.

Clubul parizian a venit cu o ofertă de aproximativ 30 de milioane de euro pe an, odată cu prelungirea contractului, însă reprezentanții lui Dembele au refuzat, cerând dublul acestei sume , informează footmercato.net.

Cerințele lui Dembele au apărut după ce acesta a câștigat Balonul de Aur, în urma sezonului precedent foarte bun, când PSG a reușit „tripla” pentru prima dată.

Jucătorul francez încasează în prezent puțin peste 15 milioane de euro anual, adică puțin peste jumătate din salariile pe care Neymar și Lionel Messi le aveau când jucau pentru campioana Franței.

FOTO. Dembele și Lamine Yamal, la gala Balonului de Aur

În acest sezon, Dembele a adunat doar 14 apariții în toate competițiile, din cauza accidentărilor, cu puține minute bifate în cele mai multe dintre ele.

Chiar și așa, a reușit șase goluri, trei dintre ele chiar în ultimele trei meciuri oficiale, în care a început ca titular.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport