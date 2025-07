„Nu am fost aroganți” Adrian Șut, critici pentru Petrolul după victoria de la Ploiești: „Mi s-a părut ciudat”

PETROLUL - FCSB 0-1. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul celor de la FCSB a vorbit despre jocul prestat de echipa sa la Ploiești.

Șut i-a răspuns și lui Gheorghe Grozav, după ce jucătorul lui Petrolul a acuzat FCSB de „aroganță”.

PETROLUL - FCSB 0-1 . Adrian Șut, după meci: „Nu am fost aroganți”

Șut a vorbit despre victoria la limita obținută în fața celor de la Petrolul, i-a răspuns lui Gicu Grozav și a prefațat meciul cu Shkendija.

„Cred că a fost o partidă dificilă, dar am controlat și prima repriză, și a doua, cu mai multe ocazii în prima. Suntem fericiți că am câștigat.

Abia ne încălzim și ne dorim să jucăm cât mai mult din 3 în 3 zile. Mă bucur că am dat dovadă de caracter, am fost modești, umili, nu aroganți așa cum am fost numiți. Nu am dat dovadă de aroganță niciodată, mi s-a părut ciudat să ne facă aroganți fără niciun motiv ”, a declarat Adrian Șut.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Petrolul - FCSB 0-1

Căpitanul lui FCSB a vorbit și despre „dubla” cu Shkendija din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

„Un adversar cu siguranță care poate să ne pune probleme dacă nu suntem serioși, cu siguranță să dăm tot ce putem ca să scoatem un rezultat bun.

Ne bucurăm că în sfârșit o să jucăm unde ne simțim cel mai bine. Nu neapărat că nu ne place pe Ghencea, jucăm pe orice teren, dar ne simțim mult mai bine pe Arena Națională”, a precizat Șut.

