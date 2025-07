„M-am întors în timp” Darius Olaru nu mai e favoritul patronului de la FCSB: „Nu sunt la nivelul la care am fost”

PETROLUL - FCSB 0-1. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul oaspeților, a explicat că are nevoie de mai mult timp pentru a juca din nou la nivelul la care i-a obișnuit pe fanii campioanei.

O accidentare gravă la umăr l-a făcut pe Olaru să rateze a doua parte a sezonului precedent, iar evoluțiile sale din ultima perioadă nu au fost pe placul patronului campioanei, George Becali.

PETROLUL - FCSB 0-1 . Darius Olaru s-a obișnuit cu criticile patronului: „ M-am întors în timp”

„Al doilea meci din acest campionat în care am jucat mai mult. Am nevoie de meciuri ca să-mi recapăt nivelul pe care l-am avut înainte de accidentare.

Mă așteptam la mai mult, la rezultate mai bune. De la meci la meci o să creștem și vom arăta mai bine. Dacă eu nu am așteptări de la mine cine o să aibă. Știu că nu sunt la nivelul la care am fost. Mă bucur că am jucat bine în această seară. Am meritat victoria.

Nu e ceva nou (n.r. - să fie criticat). M-am întors în timp, când am ajuns aici a fost la fel. Trebuie să ne ridicăm cu toții nivelul. Poate era mai bine să nu câștigăm Supercupa, cine știe”, a declarat Olaru, potrivit digisport.ro.

Darius Olaru: „Sper să putem să ducem meciuri din 3 în 3 zile”

Olaru a explicat că adevărata față a celor de la FCSB nu este cea arătată în meciul cu Inter d'Escaldes din preliminariile Ligii Campionilor, scor 1-2.

„A venit acest duș rece în Europa, am avut câteva discuții, trebuie să ne revenim. Eu sper să fie doar un accident meciul din Andorra, am avut discuții, am avut ședințe. Trebuie să dăm mai mult.

Eu sper că putem să ducem meciuri din 3 în 3 zile, au mai venit câțiva jucători care au calitate. Am încredere în grup. Cred că Stoian a jucat foarte bine, cu Miculescu m-am înțeles foarte bine. O voi face cu oricine va juca vârf.

A fost un meci echilibrat. Cred că ocaziile mai mari tot noi le-am avut. Mă bucur pentru Cercel, a dat și un assist, a intrat foarte bine”, a mai spus căpitanul campioanei.

