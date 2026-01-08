„Știu că am făcut românii fericiți” Paul Papp, pentru GOLAZO.ro, despre cel mai frumos moment al carierei: „Parcă plutești” » Ce spune despre FCSB

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Paul Papp, 36 de ani, descrie meciul-emblemă pentru cariera lui de două decenii, împlinirea de la echipa națională, spune când și unde ar vrea să se retragă și nu uită momentul mai dificil de la FCSB.

Paul Papp, stoperul Petrolului, nu se gândește deloc la retragere, deși are 36 de ani.

În interviul pentru GOLAZO.ro, în cantonamentul din Antalya, fundașul central cu o carieră de două decenii spune cât mai vrea să joace și unde ar vrea să-și încheie cariera: „E casa mea”.

Descrie meciul care l-a făcut fericit pentru că a făcut oamenii fericiți, nu uită experiența din Serie A, dar nici momentul mai dificil de la FCSB: „Nu mă mai simțeam bine”.

Papp a debutat în urmă cu două decenii: „Aveam ghetele rupte”

Paul, au trecut 20 de ani de când ai început fotbalul, erai la Unirea Dej în 2006, îți amintești ziua debutului la seniori? Aveai 16 ani.

Mi-aduc aminte, a fost un meci în deplasare contra lui FC Bihor. Am intrat pe parcurs, am jucat mijlocaș central, cu o pereche de ghete rupte. Ăsta a fost debutul.

Perechea cu care te și antrenai.

Normal, de-aia erau și rupte. Da, o amintire frumoasă.

Ai păstrat acele ghete?

Nu le-am păstrat.

Momentul fericirii lui Papp: „Am jucat pentru România și pentru toți românii”

Ce a urmat de atunci? Cum ți-ai descrie cariera, acești 20 de ani?

O carieră frumoasă, o carieră grea, cu suișuri și coborâșuri, cu multă fericire, pentru că îmi place ceea ce fac, iubesc ceea ce fac, nu m-aș fi văzut să fac altceva, cu multă pasiune, multe învățături. Mai stau și mai vorbesc cu unii din familie și le spun că, dacă aș fi avut mintea pe care o am acum și la 22 de ani, poate eram în altă parte, dar nu se putea, pentru că atunci nu aveam acumulată atât de multă experiență.

O carieră grea, însă îmi place să fie greu și sunt motivat când este greu. Paul Papp, apărător Petrolul

Care a fost cel mai frumos moment? Punctul cel mai înalt?

Punctul cel mai înalt a fost partida în care am înscris două goluri, România - Irlanda de Nord (n.r. - 2-0, pe 14 noiembrie 2014, în preliminariile Euro 2016). Așa cred, a fost un meci jucat pentru România și pentru toți românii și știu că i-am făcut fericiți, am făcut un stadion întreg fericit și, mai ales, am înscris două goluri într-un meci, ceea ce nu mai făcusem până atunci, nici acum nu mai fac. Ăsta a fost punctul cel mai înalt, lăsând la o parte transferul în Serie A, de la Vaslui.

Experiența Serie A: „Tot ceea ce trebuia să învăț până atunci am învățat la 24 de ani”

Cum a fost în Serie A, la Chievo?

Da, la Chievo Verona am jucat. O experiență frumoasă, benefică pentru mine, m-a ajutat foarte, foarte mult, am învățat multe chestii pe care nu le știam și care m-au ajutat pe parcursul carierei.

Și tactic, și…

Tactic, tehnic, tot ceea ce trebuia să învăț eu până atunci am învățat la 24 de ani.

Nu erai totuși prea mare, era o vârstă bună.

Nu eram copt-copt.

Acel moment cu Irlanda de Nord a fost și cel mai frumos?

Da, îmi aduc tot timpul aminte cu drag. Am o bucurie că am făcut românii fericiți într-un meci în care am jucat pentru tricolor.

Ai mai avut clipe în care să te gândești ce ai făcut în trecut?

Nu prea… Sunt un om care nu se gândește prea mult la trecut. Dar uite, meciul ăsta are acolo colțul lui și îl retrăiesc câteodată. Altfel, sunt un tip care nu prea trăiește din trecut.

Papp a renunțat la bani ca să plece de la FCSB: „Nu mă mai simțeam bine”

Și cel mai rău moment, cel mai dificil?

Au fost multe momente dificile, nu vreau să punctez, pentru că oricum s-a făcut mare, mare tămbălău în România despre acele momente și nu vreau să le mai readuc în discuție. Au fost câteva, le las acolo, nici nu mă gândesc la ele.

Ai jucat și la FCSB, dar despărțirea a fost destul de urâtă pentru tine.

Nu a fost urâtă.

Ce cuvânt ai folosi?

Nu a fost urâtă despărțirea, a fost făcută de ambele părți, eu mi-am dorit să plec, conducerea a decis că, OK, dacă vrei să pleci, pleacă. Nu a fost urâtă, chiar a fost amiabilă.

Dar ai lăsat o mare sumă de bani atunci. Ai afirmat la un moment dat că ți-ai spart fața de două ori pentru FCSB și ai lăsat 80.000 de euro acolo.

Da, au fost niște bani, nu știu dacă asta a fost suma, erau atunci niște salarii restante, pentru că, știm foarte bine, și domnul Becali a fost într-o situație urâtă în trecut, dar nu mai vreau să-mi reamintesc lucrurile astea, au fost în trecut, nu mă deranjează, cred că a fost o despărțire OK.

Ce relație aveai cu Gigi Becali, cu Mihai Stoica?

O relație bună, o relație OK, bazată pe respect, nu am vorbit urât niciodată la adresa lor.

Nici tu nu mai voiai să rămâi?

Da, nu mă mai simțeam bine, aveam nevoie de o schimbare și am decis împreună cu familia să plecăm de la București. Dar atât, nimic mai mult, n-a fost nicio discuție pe lângă.

„Nu multă lume ajunge să fie în elita fotbalului românesc”

Cum te-ai simțit la echipa națională?

Foarte bine. De câte ori am fost, foarte, foarte bine. Parcă plutești, așa. Nu știu cuvintele pentru a descrie acest sentiment. Foarte, foarte bine m-am simțit.

Ai fi vrut mai mult, ești mulțumit cu ce ai făcut la națională?

Sunt mulțumit cu ce am făcut, dar cu siguranță că îmi doream mai mult, tot timpul îți dorești mai mult. Totuși, sunt mulțumit cu câte prezențe am acum. Nu multă lume ajunge să fie în elita fotbalului românesc. Mulți nu ajung să aibă nici măcar o selecție, dar 18, câte am eu.

Cu siguranță, îmi doream mai mult, eu îmi doresc maximum de la orice, dar atât s-a putut, așa au decis cei care au fost selecționeri atunci și sunt mulțumit cu ce am acumulat. Paul Papp, apărător Petrolul

N-ai avut niciun moment în care te-ai simțit nedreptățit?

Nu pot să spun că, uite, meritam să fiu convocat atunci… Dacă domnii selecționeri așa au crezut, tu trebuie să respecți decizia unui antrenor.

Sfat pentru „tricolori” contra Turciei: „Să fie atenți, să fie agresivi, să lupte”

Legat de națională, cum vezi meciul din martie cu Turcia?

Foarte greu, știm că Turcia are o națională puternică, cu jucători care joacă în străinătate, la echipe bune, dar cred că și noi, de-a lungul timpului, am demonstrat mai ales contra Turciei că putem să-i facem față și chiar putem s-o batem. Și noi avem o națională de valoare, avem jucători valoroși, care joacă în străinătate, și cred că putem să producem surpriza.

Ce ar trebui să facem? Ai jucat în Turcia, urmărești, știi mulți jucători turci, știi ce reprezintă naționala Turciei. Cum ar trebui să jucăm pentru a surprinde Turcia?

Fiecare joc are istoria lui, poți să vezi o mie de meciuri sau zece meciuri ale Turciei contra altor echipe, nu se exprimă la fel cum s-a exprimat împotriva altei naționale, pentru că poate tu nu-i pui problemele alea, și atunci nu poți să spui care e istoria unui meci . Sfatul meu e să fie atenți la anumiți jucători, pentru că știm că au jucători de valoare, să fie agresivi, să lupte…

Agresivitatea e esențială, pentru că și turcii vor fi agresivi.

Să lupte până la ultima suflare, știm foarte bine că și turcii vor face asta, așa e nația lor.

Cum vezi barajul, sfârșitul barajului? Ești optimist?

Cu siguranță, sunt optimist. Țin cu România de mic, să zic așa, ca să facem o glumă. Sunt optimist, sunt român și îmi doresc din suflet ca România să ajungă la Mondial.

Papp: „Am 36 de ani și nu m-am gândit nicio clipă la retragere”

Ai 36 de ani. Te-ai gândit vreo clipă în ultimul timp la retragere?

Am 36 de ani și nu m-am gândit nicio clipă la retragere, mă gândesc să-mi continui cariera asta frumoasă pe care cred că am avut-o. Nu mă gândesc să mă retrag, cred că mai pot…

Cât timp? Trei, patru ani?

Cred că trei ani pot să mai joc. Știu că sunt motivat, disciplinat, știu ce fac în afara terenului, știu ce să fac pentru a fi bine pe teren și pot să o duc până la 40 de ani. Cam ăsta ar fi targetul.

„Dacă cei de la Petrolul nu știu, află acum!”

Cristiano Ronaldo e acolo. Bine, în ultimul timp, sunt mulți jucători care își prelungesc carierele.

Și în România, să nu uităm că și Săpunaru a jucat până la 40 de ani, și Gabi Tamaș, Takayuki Seto, care e la FC Argeș acum. Vreau și eu să ajung acolo. Ei sunt modele pentru mine.

Cei din conducerea clubului Petrolul știu ce gândești?

Dacă nu știu, află acum.

Ai discutat cu ei despre viitorul tău?

Încă nu.

Ești optimist?

Sunt optimist.

Și din ce ai simțit în interiorul clubului?

Da. În interiorul clubului, lumea mă apreciază, mă place. Cred că și ei sunt optimiști în privința mea.

„Aș vrea să-mi închei cariera la Petrolul. E casa mea”

Ce înseamnă Petrolul pentru tine?

Nu credeam, dar Petrolul înseamnă mult, am deja trei ani aici, mă simt bine, e ca și casa mea, la Petrolul am avut și am cele mai multe jocuri din carieră, uite, mi se face pielea de găină! Mă simt foarte bine, mă simt apreciat, îmi place clubul, îmi plac oamenii de aici, îmi plac oamenii de pe lângă club, fanii, galeria, toată lumea, chiar e o adevărată mare familie.

103 meciuri are Paul Papp la Petrolul în toate competițiile

Vrei să joci acești trei, patru ani până la sfârșitul carierei la Petrolul?

Nu depinde de mine.

Dar ai vrea?

Da.

