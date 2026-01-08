„Nimeni nu le-a impus” Finul Elisabetei Lipă intervine în „problema” ceasului Rolex: „Ea doar aprobă listele de premieri”
Cristian Maliș, șeful Centrul Olimpic de canotaj Orșova, si Elisabeta Lipă, șefa FRC. Colaj: GOLAZO.ro
Canotaj

„Nimeni nu le-a impus” Finul Elisabetei Lipă intervine în „problema” ceasului Rolex: „Ea doar aprobă listele de premieri”

Cristian Munteanu
Publicat: 08.01.2026, ora 08:55
  • „Băi, dacă vreți să primiți, mai cotizați și voi”. Cu acest îndemn este creditat Cristian Maliș, 57 de ani, șeful Centrului Olimpic Orșova și finul Elisabetei Lipă.
  • Sursele GOLAZO.ro susțin că Maliș le-a sugerat să-i cumpere cadouri președintei FR Canotaj, pentru a fi siguri că vor prinde lista de premieri.
  • Care este poziția lui Maliș, în detaliu, mai jos, în articol.

Elisabeta Lipă, 61 de ani, a fost acuzată recent că pe vremea când era șefa ANS și a Federației Române de Canotaj ar fi primit cadouri de la angajați ai federației pentru ca aceștia să îi „intre în grații”.

Unul dintre cadourile scumpe despre care s-a vorbit era un ceas Rolex, de aproximativ 12.000 de euro.

Iar cel care a sugerat „acțiunea” ar fi fost Cristian Maliș, omul care conduce Centrul Olimpic de canotaj Orșova.

Nu mai știu ce coleg tot spunea că i-a zis Cristi Maliș, finul ei de la Orșova: „Băi, dacă vreți să primiți, mai cotizați și voi”. Așa că atunci ne-am strâns și am ajuns inițial la concluzia să-i dăm niște bani. De aici s-a ajuns la un ceas. Un Rolex! Trebuia să punem vreo 5-6 mii de lei de fiecare și eram 11-12 inși. Am amuțit! Sursă GOLAZO.ro
Cristian Maliș, finul Elisabetei Lipă, aduce lămuriri în «problema» ceasului Rolex. „Acum i se sparg în cap”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Cristian Maliș pentru a afla punctul de vedere al acestuia despre scandalul „Ceasul Rolex”.

Bună ziua, domnule Maliș. E adevărat că ați spus, într-un cerc restrâns, apropo de premierile de după JO Paris 2024, „dacă vreți să fiți pe tabelul de premiere, mai cotizați și voi”?

Vă spun sincer că nu-mi aduc aminte tot ce vorbesc, dar știu foarte bine ce gândesc. Niciodată în logica mea nu aș putea să spun treaba asta. Poate să mă înșele memoria, dar nu mă înșală logica.

5
medalii a câștigat canotajul nostru la JO Paris 2024, două de aur și trei de argint

Deci nu a fost vorba niciodată despre sugerarea oferirii unei „atenții” doamnei Lipă?

Cum să spun eu așa ceva, mai ales că e vorba de premieri... Să primești bani cum? Cei care, să zicem, „cotizau”. Din premieri?! Păi, acei bani nu se dau în funcție de cheremul nimănui. Se dau conform legii și, de regulă, nu de regulă, tot timpul, la propunerea antrenorului principal (n.r. - Antonio Colamonici). Nu doamna Lipă propune lista respectivă.

Da, dar doamna Lipă aprobă lista respectivă. În plus, nu toate numele care apar pe tabelul cu premieri sunt sugerate de antrenorul principal. Pentru că apare și personalul auxiliar, ba chiar și numele doamnei Lipă.

Aprobă, da! Tocmai că asta a și făcut. A aprobat, poate, foarte concesiv pentru toată lumea, iar acum i se întorc, «i se sparg oalele-n cap». Revenind la prima dumneavoastră întrebare, eu n-aș fi spus niciodată treaba aia, știind că nu are nicio relevanță.

7.821.450 €
este suma premierilor pentru medaliile canotajului nostru de la JO Paris 2024

Da, știu că trebuie să îndeplinești unele criterii pentru a fi pe acea listă, indiferent că ești antrenor, bucătar, contabil etc. Dar, ca antrenor, poți lua bani și din performanțele fetelor, cât și ale băieților. Deci o sumă cumulată.

Premierile le primești dacă ai de primit. Dacă nu, nu! Dacă te încadrezi în lege. Poți să dai tu orice cadou vrei. Dacă nu ai de luat, nu iei. De vreme ce au lucrat împreună (n.r. - la ambele loturi), nu înțeleg de ce ar fi fost altfel?

Poate oamenii au vrut să-și arate recunoștința.

S-ar putea. Mă gândesc că e treaba lor. Nimeni nu le-a impus. Și eu nu aș fi putut să le propun așa ceva.

Cum a explicat Maliș odele pentru Elisabeta Lipă

Numele lui Cristian Maliș a mai apărut într-o moment controversat cu Elisabeta Lipă în prim-plan.

Pe 26 octombrie 2024, când fosta mare canotoare a împlinit 60 de ani, juniorii de la Complexului Sportiv Național Orșova i-au transmis un mesaj elogios, care semăna cu odele de dinainte de '89.

„Dragă doamnă campioană / Ne sunteți model în viață / Ați trecut peste opreliști /Peste vântul crud din față”, este prima strofă din cele 15 dedicate campioanei olimpice și recitate de canotori.

Cum a explicat Malin acel moment din octombrie 2024?

„Un gest absolut normal. E catalogat total aiurea, «comunist»? Păi, stați puțin, ce înseamnă comunist? Păi, noi nu mai suntem sănătoși, am devenit o societate bolnavă? Nu mai putem face un gest frumos, nu mai putem cânta «La mulți ani» nimănui? Nu mai putem adresa cuvinte frumoase?”.

Șoi Elisabeta Lipă le-a luat apărarea tinerilor canotori, într-o declarație făcută pentru GOLAZO.ro.

„Îmi pare rău că au ajuns să fie luați peste picior tocmai ei, care s-au născut la 20 de ani de la căderea regimului comunist. Sper să nu se lase descurajați de valurile de răutate din ultima vreme, de atacurile la adresa canotajului românesc, cel care a rămas unul dintre puținele sporturi în care țara noastră mai are un cuvânt de spus în lume”.

Elisabeta Lipa canotaj SCANDAL rolex cristian malis
