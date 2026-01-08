Ce crede FRF despre Coubiș Andrei Vochin comentează dorința fundașului de la U Cluj de a juca pentru România: „S-o fi convins”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu , a vorbit despre dorința lui Andrei Coubiș (22 de ani) de a juca pentru naționala României.

, a vorbit despre dorința lui Andrei Coubiș (22 de ani) de a juca pentru naționala României. Fundașul central crescut de AC Milan se află în Antalya, după ce a fost transferat de U Cluj.

La începutul anului 2025, Andrei Coubiș a refuzat să reprezinte naționala U21 a României la Campionatul European.

Cu toate acestea, tânărul jucător s-a răzgândit acum și vrea să evolueze pentru „tricolori”.

Andrei Vochin: „Îi înțeleg pe toți care sunt născuți afară”

Andrei Vochin a vorbit despre dorința lui Andrei Coubiș, noul transfer al lui U Cluj, de a intra în vizorul lui Mircea Lucescu.

„Nu știu dacă l-a convins cineva. S-o fi convins singur. Speranțele lui erau mari să joace în naționala Italiei. Probabil că s-o fi convins, că nu l-au mai chemat pe acolo. A avut și o accidentare care l-a ținut destul de mult timp pe tușă.

Depinde de selecționer (n.r. dacă va fi convocat). Federația face ce zice selecționerul. El a jucat pentru echipele naționale ale României. Eu îi înțeleg pe toți care sunt născuți afară. Îi înțeleg că prima lor opțiune e aia.

Așa cred eu. Au valoare acești jucători. Trebuie să înțeleg că sunt născuți și crescuți acolo. Chestiunea asta, cu a simți românește… Trebuie să-l faci să simtă românește, că el nu a trăit în România”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.

Pentru reprezentativele de tineret ale României, Andrei Coubiș a bifat, în total, 12 apariții: 9 pentru națioanala U19, 2 pentru România U20 și una pentru naționala U21.

100.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Andrei Coubiș: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme la echipa națională”

Andrei Coubiș a transmis, miercuri, că vrea să joace pentru naționala României.

„Am fost chemat la U20 de Italia și am fost trimis de Milan. Asta a fost. Nu a fost o alegere grea, așa a fost. Eu pot juca pentru România, 100% mă gândesc la națională. Nu, nu părinții m-au convins, eu m-am gândit singur.

Sper ca domnul Lucescu să mă cheme la echipa națională”, a declarat Andrei Coubiș.

În prima parte a acestui sezon, Andrei Coubiș a fost legitimat la Sampdoria, în Serie B, unde nu a jucat niciun minut.

De-a lungul carierei sale, fundașul român născut la Milano a mai evoluat pentru reprezentativele de tineret ale celor de la AC Milan, pentru care a bifat 137 de apariții, a marcat de două ori și a oferit 6 pase decisive.

