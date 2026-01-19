Revanșa lui Marin și Jovic VIDEO. AEK, spectacol în derbyul cu Panathinaikos. Jovic, „poker”! Ce a făcut Marin. Scapă de amendă?

- Răzvan Marin a fost printre cei mai buni jucători ai lui AEK în derbyul Atenei, 4-0 cu Panathinaikos duminică seară. Sârbul Luka Jovic a marcat toate golurile.
- Galben-negrii s-au răzbunat după eliminarea din Cupa Greciei, dar mai au nevoie de două victorii pentru a evita amenda patronului.
Cum se poate trece de la agonie la extaz în aceeași săptămână. AEK și Răzvan Marin au fost jos de tot, acum sunt foarte sus.
Întâi a fost eliminarea din Cupă și amenda pentru Marin și AEK
Miercuri, galben-negrii au pierdut acasă surprinzător, 0-1 cu OFI, fiind eliminați din Cupa Greciei.
Patronul Marios Iliopoulos a fost atât de supărat încât a decis să-i amendeze pe toți cei 23 de jucători din lotul acelui meci. 400.000 de euro sumă totală, peste 17.000 fiecare.
I-a anunțat însă: „Dacă învingeți în următoarele trei partide în campionat, vă iert de amendă”. Cu Panathinaikos (a), Asteras (d) și Olympiacos (a).
Jovic, MVP la 4-0 cu Panathinaikos. Marin, două goluri influențate
Duminică seară, Marin, Jovic și coechipierii lor și-au luat revanșa. Au spulberat derbyul, 4-0 în fața lui Panathinaikos pe „OPAP Arena”, și au același număr de puncte ca PAOK (41) în fruntea clasamentului.
Răzvan a jucat bine, integralist, influențând golurile doi și patru. Lovitură liberă la 2-0 și recuperare înainte de 4-0.
Jovic a fost însă deasupra tuturor. A marcat toate cele patru goluri. „Poker”! Record într-un derby al Greciei, potrivit Gazzetta.gr.
Jovic a marcat 7 goluri contra lui Panathinaikos
Vârful sârb mai reușise un hattrick tot împotriva lui Panathinaikos, pe 30 noiembrie, la 3-2 pe terenul rivalilor.
Acest 4-0 înseamnă primul pas pentru evitarea amenzii primite după eliminarea din Cupă.
Dar atenienii mai au nevoie de succese cu Asteras și Olympiacos ca să păstreze banii în conturi.