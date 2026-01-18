Dennis Man își împlinește la 27 de ani toate visurile la PSV Eindhoven.

După ce a debutat în faza principală a Ligii Campionilor, „tricolorul” e la un pas de altă premieră a carierei.

Motivul pentru care aripa dreaptă a ieșit din formula de start sâmbătă, la 2-1 cu Fortuna Sittard.

Transferul lui Dennis Man, în vară, de la Parma la PSV Eindhoven, a părut inițial un pas înapoi, din Serie A în Eredivisie.

Până la urmă, a fost o decizie foarte bună. Nu doar că a scăpat de o echipă care luptă numai să evite retrogradarea, ci și de un joc care nu i se potrivea. Din cauza căruia a suferit în prima jumătate a anului trecut.

8,5 milioane de euro a plătit PSV pentru a-l cumpăra pe Man de la Parma, în august

Dennis Man a debutat cu PSV în Champions League

Odată cu mutarea în Țările de Jos, a regăsit libertatea din bandă și forma excelentă din trecut, integrându-se perfect în stilul ultraofensiv al echipei olandeze.

La Eindhoven, a influențat 12 goluri în 21 de meciuri. A punctat în toate competițiile:

3 goluri și 6 assisturi în Eredivisie (14 partide, 854 de minute).

Dennis Man, în ultima etapă, la Fortuna - PSV 1-2 Foto: Imago

Două goluri în Champions League (6 dueluri, 351 de minute).

Un gol în Cupa Olandei (o întâlnire, 29 de minute).

Și-a împlinit deja un vis. Până la 27 de ani, nu jucase deloc în faza principală a Ligii Campionilor.

Cu PSV a evoluat în toate cele șase confruntări CL de până acum. A fost MVP la 6-2 cu Napoli, punctând de două ori.

Man, campion pentru întâia oară în carieră? PSV e lider detașat

„Tricolorul” e aproape și de alt vis la PSV. Formația lui Peter Bosz tocmai a învins-o pe Fortuna, 2-1 la Sittard, și are 13 victorii consecutive în campionat. Conduce detașat întrecerea batavă și nicio rivală nu pare capabilă să-i reziste.

16 puncte are PSV Eindhoven avans față de Feyenoord, a doua clasată în Eredivisie, după 19 etape

Ar fi primul titlu de campion cucerit de Man în cariera sa. Până acum, a câștigat un singur trofeu: Cupa României cu FCSB, în 2020.

„Man mi-a zis: «Ceva nu e în regulă». Nu voiam să risc nimic”

În acest weekend, Man a început meciul pe banca de rezerve, neobișnuit pentru el la PSV.

Antrenorul Bosz a vrut să-l menajeze. Miercuri, la 4-1 cu Den Bosch în „optimile” Cupei Olandei, a simțit o durere musculară și a fost înlocuit după 29 de minute.

„Man mi-a zis că are un disconfort, așa că l-am chemat la margine. «Ceva nu e în regulă»”, mi-a spus. Am decis să-l înlocuiesc, nu voiam să risc nimic”, a explicat tehnicianul.

A fost mai mult o alarmă falsă. Împotriva Fortunei, a intrat în minutul 71 și s-a mișcat foarte bine pe extremă. La un pas de alt gol pentru PSV, după ce a driblat un adversar și a rămas singur cu portarul. Goalkeeperul lui Sittard i-a blocat însă șutul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport