Demis înainte să plece Drăgușin? Tottenham vrea să-l dea afară pe antrenorul Frank: „Dispari din clubul nostru!”

Radu Drăgușin vrea să plece de la Tottenham, deși mai are contract până în 2030
Publicat: 18.01.2026, ora 15:05
Actualizat: 18.01.2026, ora 15:05
  • Radu Drăgușin, 23 de ani, plănuiește să părăsească Tottenham până la sfârșitul lunii, căutând o echipă la care să joace constant. 
  • Până atunci, Thomas Frank, antrenorul care nu-l folosește la Spurs, ar putea fi concediat de clubul londonez. Situația e critică pe „White Hart Lane”.

Radu Drăgușin și-a revenit după mai mult de nouă luni de pauză forțată, în urma rupturii ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

A jucat doar cinci minute, în finalul meciului cu Crystal Palace (1-0), pe 28 decembrie. Atât. Nu a mai apărut nicio clipă pe teren în 2026.

Cum Tottenham a fost eliminată și din Cupa Angliei, și din Cupa Ligii, stoperul în vârstă de 23 de ani are șanse minime să mai evolueze la Spurs în următoarea perioadă.

Antrenorul lui Drăgușin, 9 înfrângeri cu Tottenham în Premier League

De aceea, „tricolorul” vrea să plece, caută o echipă unde să fie folosit constant pentru a reveni și la națională.

Dar este posibil ca antrenorul londonezilor, Thomas Frank, să părăsească clubul înaintea lui Drăgușin. Dat afară!

Tottenham are trei înfrângeri consecutive, două în Premier League (2-3 cu Bournemouth, 1-2 cu West Ham), alta în FA Cup (1-2 cu Aston Villa), și a ajuns pe locul 14 în campionat, fără victorie în 2026, la doar zece puncte de zona retrogradării.

6 din cele 9 eșecuri
suferite de Tottenham în acest campionat au fost acasă, pe „White Hart Lane”

Frank, cel mai slab tehnician al lui Tottenham: „Vei fi concediat dimineață!”

Sâmbătă, după ce tehnicianul a fost învins pe teren propriu și de West Ham, aflată încă sub linia roșie (antrenorul Nuno Espirito Santo e și el în pericol de a fi demis), fanii lui Spurs au scandat în tribuna de sud: „Vei fi concediat dimineață!”.

Thomas Frank a spus la ultima conferință: „Eu sunt vinovat. Eu sunt responsabil"
Thomas Frank a spus la ultima conferință: „Eu sunt vinovat. Eu sunt responsabil” Foto: Imago

În timp ce părăsea terenul, Frank a auzit alt suporter urlând spre el: „Dispari din clubul nostru!”.

Danezul în vârstă de 52 de ani are cele mai slabe rezultate în istoria recentă a grupării insulare. Cu o medie de 1,32 puncte obținute pe meci. Mai puțin decât precedenții 7 antrenori!

Și fiica patronului, atacată! Pleacă Frank înaintea lui Drăgușin?

Potrivit site-ului Football London, fiica patronului lui Tottenham, Vivienne Lewis, a fost criticată dur de un fan, față în față, în zona corporatistă a arenei.

Dacă echipa nu-și revine rapid, tehnicianul va fi destituit. Și e la alb-albaștri doar de șase luni.

Alt mesaj al fanilor lui Tottenham, sâmbătă, la 1-2 cu West Ham: „Vremea schimbării"
Alt mesaj al fanilor lui Tottenham, sâmbătă, la 1-2 cu West Ham: „Vremea schimbării” Foto: Imago

Îl așteaptă o deplasare dificilă, weekendul viitor, la Burnley (24 ianuarie). Și ea în zona retrogradării, însă făcând o surpriză sâmbătă: 1-1 pe terenul lui Liverpool.

În cazul altei înfrângeri, Frank va fi concediat. Nimeni nu vrea să înceapă februarie într-o situație critică. Tottenham va avea patru dueluri de foc luna viitoare, în Premier:

  • Manchester City (a), Manchester United (d), Newcastle (a), Arsenal (a). 

