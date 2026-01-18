Nicolae Stanciu, 32 de ani, se pregătește să părăsească Genoa după nici șapte luni în Serie A.

Gestul făcut de antrenorul Daniele De Rossi înaintea meciului din acest weekend, împotriva Parmei.

Nicolae Stanciu a sperat să joace mai mult în Serie A. Pe 1 iunie 2025, Genoa a anunțat transferul său pe „Luigi Ferraris”, contractul intrând în vigoare pe 1 iulie, încheiat pe doi ani, până pe 30 iunie 2027.

„Tricolorul” nu a confirmat însă în capitala Liguriei și se pregătește să părăsească Italia.

Stanciu, exclus din lot. Prima oară de când a venit la Genoa

Semnul că totul s-a terminat între Stanciu și Genoa: antrenorul Daniele De Rossi l-a exclus din lot pentru meciul de astăzi, contra Parmei.

Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată de când mijlocașul în vârstă de 32 de ani este la clubul rossoblu.

În afara celor patru etape când a fost accidentat, între 5 și 29 octombrie, internaționalul român a fost permanent în lot, meci de meci în campionatul peninsular.

Dan Șucu, proprietarul care a insistat să-l transfere pe Stanciu, e și el gata de despărțire. Președintele va fi pe stadion la partida de la Parma, dar jucătorul a rămas la Genova. Lipsește doar oficializarea plecării lui. Iminentă, susțin italienii.

Dan Șucu e proprietar la Genoa din decembrie 2024 Foto: Imago

Stanciu a fost amenințat cu moartea de fanii genovezi

În această jumătate de sezon, a jucat numai 7 meciuri în total (4 în Serie A, 3 în Cupa Italiei), marcând o singură dată, în Cupă.

180 de minute a evoluat Stanciu la Genoa în campionat (45 în medie pe meci): fără gol, fără pasă decisivă

Pe 8 ianuarie, la peste trei luni de la precedenta sa apariție în Serie A, Stanciu a apărut pe teren în ultimele șapte minute la Milan - Genoa 1-1. A ratat însă penaltyul care i-ar fi putut oferi victoria echipei sale.

A fost ținta atacurilor oribile ale fanilor genovezi, insultat rasist și amenințat cu moartea. Fostul său coleg Alex Chipciu i-a luat apărarea: „Câți ar face asta în locul lui? Niciunul. Ar tremura de frică”.

Șutul lui Stanciu peste poarta lui Maignan Foto: Imago

Stanciu va fi liber de contract și are oferte din China, de la Tianjin Jinmen Tiger și Dalian Yingbo.

