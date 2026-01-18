Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire +7 foto
Stanciu, după ce a ratat penaltyul la Milan - Genoa Foto: Imago
Stranieri

Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire

alt-text Theodor Jumătate
Publicat: 18.01.2026, ora 12:10
Actualizat: 18.01.2026, ora 12:31
  • Nicolae Stanciu, 32 de ani, se pregătește să părăsească Genoa după nici șapte luni în Serie A. 
  • Gestul făcut de antrenorul Daniele De Rossi înaintea meciului din acest weekend, împotriva Parmei. 

Nicolae Stanciu a sperat să joace mai mult în Serie A. Pe 1 iunie 2025, Genoa a anunțat transferul său pe „Luigi Ferraris”, contractul intrând în vigoare pe 1 iulie, încheiat pe doi ani, până pe 30 iunie 2027.

„Tricolorul” nu a confirmat însă în capitala Liguriei și se pregătește să părăsească Italia.

Stanciu, exclus din lot. Prima oară de când a venit la Genoa

Semnul că totul s-a terminat între Stanciu și Genoa: antrenorul Daniele De Rossi l-a exclus din lot pentru meciul de astăzi, contra Parmei.

Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată de când mijlocașul în vârstă de 32 de ani este la clubul rossoblu.

În afara celor patru etape când a fost accidentat, între 5 și 29 octombrie, internaționalul român a fost permanent în lot, meci de meci în campionatul peninsular.

Dan Șucu, proprietarul care a insistat să-l transfere pe Stanciu, e și el gata de despărțire. Președintele va fi pe stadion la partida de la Parma, dar jucătorul a rămas la Genova. Lipsește doar oficializarea plecării lui. Iminentă, susțin italienii.

Dan Șucu e proprietar la Genoa din decembrie 2024 Foto: Imago Dan Șucu e proprietar la Genoa din decembrie 2024 Foto: Imago
Dan Șucu e proprietar la Genoa din decembrie 2024 Foto: Imago

Stanciu a fost amenințat cu moartea de fanii genovezi

În această jumătate de sezon, a jucat numai 7 meciuri în total (4 în Serie A, 3 în Cupa Italiei), marcând o singură dată, în Cupă.

180 de minute
a evoluat Stanciu la Genoa în campionat (45 în medie pe meci): fără gol, fără pasă decisivă

Pe 8 ianuarie, la peste trei luni de la precedenta sa apariție în Serie A, Stanciu a apărut pe teren în ultimele șapte minute la Milan - Genoa 1-1. A ratat însă penaltyul care i-ar fi putut oferi victoria echipei sale.

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg
Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg

A fost ținta atacurilor oribile ale fanilor genovezi, insultat rasist și amenințat cu moartea. Fostul său coleg Alex Chipciu i-a luat apărarea: „Câți ar face asta în locul lui? Niciunul. Ar tremura de frică”.

Șutul lui Stanciu peste poarta lui Maignan Foto: Imago Șutul lui Stanciu peste poarta lui Maignan Foto: Imago
Șutul lui Stanciu peste poarta lui Maignan Foto: Imago

Stanciu va fi liber de contract și are oferte din China, de la Tianjin Jinmen Tiger și Dalian Yingbo.

