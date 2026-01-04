Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider

Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de pasul greșit făcut de Al-Nassr și au urcat pe prima poziție a campionatului după 12 runde.

Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a aflat în vârful primei ligi Arabiei Saudite încă din prima etapă.

Al-Hilal a avut șansa de a deveni liderul campionatului Arabiei Saudite, după ce Al-Nassr a pierdut derby-ul cu Al-Ahli, 2-3.

Echipa lui Cristiano Ronaldo a pierdut primul loc în Arabia Saudită

Echipa lui Simone Inzaghi s-a impus fără probleme în duelul cu Damac, 2-0, grație reușitelor lui Darwin Nunez ('35) și Marcos Leonardo ('53).

Astfel, Al-Hilal a urcat pe prima poziție a clasamentului și a detronat-o pe Al Nassr.

Echipa lui Cristiano Ronaldo a căzut, pentru prima dată în acest sezon, de pe poziția de lider al primei ligi din Arabia Saudită, fiind la un punct în urma rivalei.

11 etape a stat Al-Nassr pe primul loc al clasamentului

Al Nassr și Al Hilal se vor întâlni chiar în runda următoare, luni, 12 ianuarie, de la ora 19:30.

Al-Nassr , prima înfrângere după 8 meciuri

Seria lui Al-Nassr de meciuri fără înfrângere s-a încheiat vineri, odată cu eșecul în fața lui Al Ahli, 2-3.

Echipa la care joacă Ronaldo nu mai pierduse de pe 28 octombrie 2025, când era învinsă de Al Ittihad, scor 1-2, în Cupă.

Ultimele meciuri jucate de Al Nassr:

2 ianuarie, Al Ahli - Al Nassr 3-2

- Al Nassr 3-2 30 decembrie 2025, Al Ettifaq - Al Nassr, 2-2

27 decembrie 2025, Al Nassr - Al Akhdoud 3-0

- Al Akhdoud 3-0 24 decembrie 2025, Al Nassr - Al Zawraa 5-1

- Al Zawraa 5-1 26 noiembrie 2025, Istiklol - Al Nassr 0-4

0-4 23 noiembrie 2025, Al Nassr - Al Khaleej 4-1

- Al Khaleej 4-1 8 noiembrie 2025, Neom - Al Nassr 1-3

1-3 5 noiembrie 2025, Al Nassr - Goa 4-0

- Goa 4-0 1 noiembrie 2025, Al Nassr - Al Feiha 2-1

- Al Feiha 2-1 28 octombrie 2025, Al Nassr - Al Ittihad 1-2

Clasamentul primei ligi a Arabiei Saudite

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Al-Hilal 12 (32-12) 32 2. Al-Nassr 12 (37-10) 31 3. Al Taawuon 12 (27-14) 28 4. Al-Ahli 12 (18-10) 25 5. Al-Qadisyiah 12 (24-12) 24 6. Al-Ittihad 12 (23-16) 23 7. Neom 12 (18-19) 20 8. Al-Ettifaq 12 (19-20) 19 9. Al-Khaleej 12 (26-21) 15 10. Al Fateh 12 (15-22) 14 11. Al-Hazm 12 (11-17) 13 12. Al Kholood 12 (19-22) 12 13. Al Feiha 12 (11-20) 12 14. Damac 12 (10-20) 9 15. Al-Shabab 12 (9-18) 8 16. Al-Riyadh 12 (11-27) 8 17. Al Akhdoud 12 (9-24) 5 18. Al-Najma 12 (10-25) 2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport