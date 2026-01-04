Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider

- Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de pasul greșit făcut de Al-Nassr și au urcat pe prima poziție a campionatului după 12 runde.
- Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a aflat în vârful primei ligi Arabiei Saudite încă din prima etapă.
Al-Hilal a avut șansa de a deveni liderul campionatului Arabiei Saudite, după ce Al-Nassr a pierdut derby-ul cu Al-Ahli, 2-3.
Echipa lui Cristiano Ronaldo a pierdut primul loc în Arabia Saudită
Echipa lui Simone Inzaghi s-a impus fără probleme în duelul cu Damac, 2-0, grație reușitelor lui Darwin Nunez ('35) și Marcos Leonardo ('53).
Astfel, Al-Hilal a urcat pe prima poziție a clasamentului și a detronat-o pe Al Nassr.
Echipa lui Cristiano Ronaldo a căzut, pentru prima dată în acest sezon, de pe poziția de lider al primei ligi din Arabia Saudită, fiind la un punct în urma rivalei.
Al Nassr și Al Hilal se vor întâlni chiar în runda următoare, luni, 12 ianuarie, de la ora 19:30.
Al-Nassr, prima înfrângere după 8 meciuri
Seria lui Al-Nassr de meciuri fără înfrângere s-a încheiat vineri, odată cu eșecul în fața lui Al Ahli, 2-3.
Echipa la care joacă Ronaldo nu mai pierduse de pe 28 octombrie 2025, când era învinsă de Al Ittihad, scor 1-2, în Cupă.
Ultimele meciuri jucate de Al Nassr:
- 2 ianuarie, Al Ahli - Al Nassr 3-2
- 30 decembrie 2025, Al Ettifaq - Al Nassr, 2-2
- 27 decembrie 2025, Al Nassr - Al Akhdoud 3-0
- 24 decembrie 2025, Al Nassr - Al Zawraa 5-1
- 26 noiembrie 2025, Istiklol - Al Nassr 0-4
- 23 noiembrie 2025, Al Nassr - Al Khaleej 4-1
- 8 noiembrie 2025, Neom - Al Nassr 1-3
- 5 noiembrie 2025, Al Nassr - Goa 4-0
- 1 noiembrie 2025, Al Nassr - Al Feiha 2-1
- 28 octombrie 2025, Al Nassr - Al Ittihad 1-2
Clasamentul primei ligi a Arabiei Saudite
|Poziție / Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Al-Hilal
|12 (32-12)
|32
|2. Al-Nassr
|12 (37-10)
|31
|3. Al Taawuon
|12 (27-14)
|28
|4. Al-Ahli
|12 (18-10)
|25
|5. Al-Qadisyiah
|12 (24-12)
|24
|6. Al-Ittihad
|12 (23-16)
|23
|7. Neom
|12 (18-19)
|20
|8. Al-Ettifaq
|12 (19-20)
|19
|9. Al-Khaleej
|12 (26-21)
|15
|10. Al Fateh
|12 (15-22)
|14
|11. Al-Hazm
|12 (11-17)
|13
|12. Al Kholood
|12 (19-22)
|12
|13. Al Feiha
|12 (11-20)
|12
|14. Damac
|12 (10-20)
|9
|15. Al-Shabab
|12 (9-18)
|8
|16. Al-Riyadh
|12 (11-27)
|8
|17. Al Akhdoud
|12 (9-24)
|5
|18. Al-Najma
|12 (10-25)
|2