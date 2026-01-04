Șucu pregătește lovitura Colegul lui Cristiano Ronaldo e pe lista de transferuri
Șucu pregătește lovitura Colegul lui Cristiano Ronaldo e pe lista de transferuri

Gabriel Neagu
Publicat: 04.01.2026, ora 21:12
Actualizat: 04.01.2026, ora 21:12
  • Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul lui Al-Nassr, este curtat de Genoa.
  • Clubul saudit ar căuta deja un înlocuitor pentru postul de portar.

Bento a informat clubul că ar dori să se transfere în Europa.

Genoa vrea să transfere unul dintre colegii lui Cristiano Ronaldo

După ce inițiativa de a-i transfera pe Mattia Perin și Christos Mandas a picat, „grifonii” și-au îndreptat atenția sper portarul brazilian al lui Al-Nassr.

Genoa a înaintat o ofertă pentru Bento, iar șansele unei mutări ar putea fi ridicate, întrucât și Al-Nassr, la rândul său, caută un nou portar, potrivit tuttomercatoweb.com.

9.000.000 de euro
este cota de piață a lui Bento, conform transfermarkt.com

Portarul ar dori să se mute în Europa pentru a-și mări șansele de a evolua la Cupa Mondială din vara acestui an.

„Fotbalul european este diferit de fotbalul brazilian și sud-american. Cei mai buni jucători din lume joacă în Europa, ceea ce înseamnă că fotbalul european este cel mai bun din lume.

Visez să joc în Europa, fiecare jucător visează la asta. Dacă se va întâmpla asta, va fi un lucru natural. Dacă va apărea o ofertă, mă voi gândi cu atenție la viitorul meu.

Jocul este modul în care ajungi la echipa națională, iar dacă plec din Brazilia pentru a merge în Europa, vreau să continui să joc pentru a rămâne în echipa națională”, a spus Bento, conform sursei menționate.

Cariera lui Bento

Portarul brazilian a evoluat, până acum, numai pentru două cluburi în carieră: Athletico Paranaense și Al-Nassr.

În perioada petrecută în țara natală, Bento a cucerit Copa Sudamericana, în sezonul 2020-2021, încasând doar 6 goluri în cele 9 meciuri disputate.

Pentru Athletico Paranaense, goalkeeper-ul a strâns 164 de apariții, reușind să încheie 59 de meciuri fără gol primit.

Evoluțiile sale i-au convins pe cei de la Al-Nassr să vireze 18 milioane de euro în conturile clubului brazilian.

La nivel internațional, Bento a debutat pentru naționala Braziliei, în aprilie 2024, în victoria contra Angliei, 1-0.

6 selecții
are Bento pentru prima reprezentativă a Braziliei

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share